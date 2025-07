Impagos, sospecha de fraude... las surrealistas 48 horas previas al viaje del Barça a Japón

Alain Mateos Viernes, 25 de julio 2025, 11:02 | Actualizado 11:22h. Comenta Compartir

El Barça vuelve a ser noticia por un problema económico, aunque esta vez no está relacionado con la inscripción de futbolistas. El equipo debía viajar este jueves por la tarde a Japón para disputar el día 27 el primero de los tres amistosos que tienen programados en tierras asiáticas, pero la promotora del evento no pagó la cantidad pactada al club catalán y Laporta ordenó el miércoles que el equipo se quedase en Barcelona. Después de 48 horas surrealistas, Rakuten, antiguo patrocinador del Barça, entró en escena para salvar la primera parte de la gira asiática del club, pues los otros dos amistosos previstos en Corea del Sur no habían sido cancelados. Finalmente, la expedición culé viajará este viernes a Japón donde se enfrentará al Vissel Kobe.

La locura se desató el miércoles en las oficinas del Barça pocos minutos después de la presentación de Marcus Rashford como nuevo jugador azulgrana. Un comunicado oficial anunciaba que se cancelaba el amistoso en Japón por «incumplimiento contractual grave por parte del promotor». Sin embargo, la organizadora del evento, D-Drive, se limpiaba las manos y acusaba al Grupo Yasuda, teórico responsable del amistoso de Japón, de «fraude intencionado».

La directora general de D-Drive, Seul Ham, aseguró que dicho incumplimiento no viene de su empresa sino del Grupo Yasuda, también patrocinador de la Real Sociedad, «que originalmente fue el que propuso el partido y que debía ser el coorganizador localmente en Japón». En el comunicado de la promotora se acusó a Yasuda de «proporcionar de forma reiterada documentos inválidos y falsificados, engañándonos al afirmar falsamente que el pago ya había sido transferido a Corea (sede de D-Drive)».

Es más, la directora de la compañía surcoreana asegura que han obtenido «una grabación de audio un empleado del Grupo Yasuda en la que afirma que su CEO, en última instancia, no envió el dinero, lo que confirma claramente un fraude intencionado».

Sea como fuere, el Barça, principal perjudicado, dejó de recibir cinco millones de euros de los 15 pactados por los tres amistosos en tierras asiáticas y canceló el miércoles su viaje a Japón. En el comunicado emitido por el conjunto culé, no se descarta anular los amistosos programados en Corea del Sur y los supeditaron a «que se cumplan ciertas condiciones por parte del promotor», lo que da a entender que faltaba por recibir el dinero del amistoso de Japón y la versión ofrecida por D-Drive tiene visos de ser cierta.

Rakuten, al rescate

En el enfrentamiento a tres bandas se sumó la empresa nipona Rakuten, que es el actual distribuidor de las entradas del partido en Japón. La compañía, que fue patrocinador principal del Barça entre 2017 y 2022, decidió cubrir la cantidad adeudada por el amistoso.

Pero los problemas no iban a acabar ahí. Las buenas intenciones de Rakuten no sirvieron a Laporta, que exigió garantías antes de subir al avión. Desde el lado japonés, Rakuten también se mantenía firme en su decisión y reclamaba al Barça un compromiso de que no se volvería a echar para atrás una vez realizada la trasnferencia de los cinco millones de euros.

Un tira y afloja surrealista que, según publica la prensa catalana, llegó a mosquear a los propios jugadores. El principio de acuerdo entre Barça y Rakuten llegó el jueves, pero ya era demasiado tarde para poner en marcha la logística del viaje, que implica a unas 130 personas. Así que el club decidió posponer la salida a Japón para este viernes por la mañana. El equipo llegará esta madrugada a Tokio después de trece horas de vuelo.