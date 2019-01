El Somorrostro se rearma Mandaluniz ya ha debutado en el arco del Somo. / Mireya López Tercera División Los refuerzos de Mandaluniz y Lizarazu abrillantan la plantilla de un Somo que aspira a competir con Portu y River por el trono de la Tercera vizcaína JAVIER BELTRÁN Bilbao Jueves, 31 enero 2019, 21:18

La victoria por 2-1 frente al Amurrio en el último minuto permite al Somorrostro seguir aspirando a todo atravesando, casi sin pensarlo y de rondón, el ecuador de la temporada en Tercera División. El playoff de ascenso es el objetivo para acompañar a los colosos Portugalete y Sestao River, y más cargados de razón con los dos fichajes de invierno de empaque que ya debutaron el sábado pasado en El Malecón: Jabi Mandaluniz para blindar el arco, y Matías Lizarazu, procedente del Basconia, con hambre de reivindicarse, para apuntalar la zaga del equipo pilotado por David Pereda.

«Importantísimos 3 puntos que se quedan en casa. Feliz de poder debutar en El Malecón. ¡A por el siguiente!», lanzaba Matías Lizarazu, que necesita minutos para rodarse una vez ya orilladas sus lesiones de rodilla. El zaguero navarro, que puede actual de lateral derecho o central, estuvo parte del curso pasado cedido en el Zamudio. Ahora formará línea con Asier Núñez, hermano del león Unai Núñez, y Ander Santamaría, otro producto de Lezama con todavía mucho recorrido en sus botas.

Por su parte, Mandaluniz, de 32 años, es un refuerzo de lujo aprovechando que el portero de Maruri no puede fichar por ningún club foráneo por razones laborales al dar clases en un colegio. El exportero del Bilbao Athletic, que fuese subcampeón de Europa y del Mundo Sub-17, con Antonio Adán como compañero, más Piqué, David Silva y Fábregas en el combinado español, se encuentraba sin equipo entrenando con el Zamudio, y antes en La Florida, por una serie de carambolas tras acabar contrato con la Ponferradina.

Diplomado en Magisterio de Educación Física y Lengua Extranjera y graduado en ADE, cuenta con varios clubes a su espalda: Real B, SD Logroñés, Gimnástica, Somozas, Mérida, Jumilla y Ponferradina. «Tenía claro que un año entero sin jugar no podía estar. Al menos que la gente me pueda seguir viendo«, lanzaba Mandaluniz, tras no encontrar acomodo en este mercado invernal en dos clubes de Segunda B vizcaínos. Ahora le echa un cable al Somo estos seis meses con el deseo de colarse en el playoff de ascenso a Segunda B y buscar de nuevo el sitio que le corresponde.

De momento, el Somo es cuarto con 39 puntos, con el Alavés B, tercero, a un solo punto. Una escuadra que cuenta, además, con la experiencia en el centro del campo de Valín, ex de Bilbao Athletic, Eibar y Toledo, y Olondo, que ofrecen prestancia en una Tercera exigente y competitiva. Pereda ya avisó que la ambición no les falta, que no renuncian a nada. A su director deportivo, Ander Vidal, tampoco. La entidad hace un esfuerzo. El ejemplo del Eibar prima en sus postulados: entrega, presión y competitividad. Bermeo es el próximo puerto. La maquinaria está engrasada.