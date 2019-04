Ni siquiera pueden tener la fiesta en paz 03:37 Messi recibe la copa de manos de Luis Rubiales Horas antes de la Asamblea en la que se votará el calendario, la Federación denuncia que LaLiga ocultó la entrega de Rubiales a Messi y usó la imagen de un trofeo no oficial en la celebración del Barça RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Domingo, 28 abril 2019, 18:27

Menos de 48 horas antes de que se celebre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas una Asamblea que puede marcar el futuro del fútbol español, LaLiga volvió a tensar su relación con la Federación Española de Fútbol (FEF) aprovechando la celebración del título por parte del Barcelona en el Camp Nou tras el triunfo por 1-0 ante el Levante. Luis Rubiales, presidente de la Federación de la FEF, se presentó en el estadio barcelonés por si el equipo azulgrana era capaz de conseguir el triunfo y ser campeón de manera matemática en la jornada 35. Junto a él viajó el trofeo para que, por primera vez, el capitán del club ganador del torneo de la regularidad alzase el título apenas unos minutos después de ser certificar su victoria en el mismo césped del encuentro.

Lo que debía ser un momento emotivo y que sentara un precedente para el futuro terminó convertido en un capítulo más en la lista de enfrentamiento entre dos instituciones que no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera con la mediación del Consejo Superior de Deportes. Y es que, según desveló el jefe de prensa de la FEF, Pablo García Cuervo, LaLiga ocultó la entrega de la copa por parte de Luis Rubiales a Leo Messi.

Hoy el presidente de la @RFEF ha entregado la Copa de Campeón al Barcelona. Pero tú solo lo has visto en Movistar, porque lo ha ocultado la realización del canal LaLigaTV, que ademas te ha colocado un trofeo que no es el título de la competición. pic.twitter.com/zChZ0Nun5u — Pablo García Cuervo (@GarciaCuervo) 27 de abril de 2019

«Hoy el presidente de la FEF ha entregado la Copa de Campeón al Barcelona. Pero tú solo lo has visto en Movistar, porque lo ha ocultado la realización del canal LaLigaTV, que ademas te ha colocado un trofeo que no es el título de la competición», publicó el periodista en sus redes sociales, acompañando la denuncia con una foto de la retransmisión en la que se ve a los jugadores del Barça celebrando el título con una imagen sobreimpresionada sobre el césped verde del estadio azulgrana del escudo del Barça a la derecha y la de un trofeo de LaLiga a la izquierda que no es el que entregó Rubiales (que tiene un logo de la Federación en la base».

Y es que unos minutos ante Javier Tebas, también en las redes sociales, había felicitado al campeón -en catalán- con una imagen en la que se ven a varios jugadores azulgrana (Busquets, Piqué, Ter Stegen, Messi, Luis Suárez, Rakitic y Alba) junto al mismo trofeo sobreimpresionado al lado del pie del capitán que sostiene un balón. «Habéis sido los más regulares, los más luchadores, los más resistentes. Habéis desplegado una calidad increíble. Por eso sóis los campeones de @LaLiga, la competición que apasiona al mundo entero. ¡¡Felicidades FC Barcelona!!», escribió el mandatario de la patronal.

Heu estat els més regulars, els més lluitadors, els més resistents. Heu desplegat una qualitat increïble. Per això sou els campions de @LaLiga, la competició que apassiona a tot el món. ¡¡Felicitats @FCBarcelona_cat!! pic.twitter.com/CYNdu5TXhD — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 27 de abril de 2019

Este lunes hay una cita en la Asamblea de la FEF en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas donde, parece, se aprobará por mayoría el cambio de formato en la Supercopa y en la Copa del Rey. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, curiosamente no acudirá no acudirá a un reunión histórica en la que se aprobará el cambio de formato de la Copa y de la Supercopa. En ese caso será necesario que dos domingos de la temporada sean para la Copa: uno en enero que coincidirán con la Supercopa -la ronda exenta para ellos- y la final de Copa una vez finalizado el campeonato de Liga.

LaLiga se opone de manera radical y parece decidida a impugnar en los tribunales los acuerdos que se den el lunes y solicitará la mediación del Consejo Superior de Deportes, que ya ha citado a las partes para el 6 de mayo con el objetivo de que lleguen a un acuerdo - que sustituya al actual que finaliza en junio- sobre las competencias en horarios (como que en verano no se pueda jugar con más de 30 grados o antes de las 19:30 horas), 'naming' (nombre oficial de la competición con la que se explota a nivel internacional) y balón.

Aunque Tebas dejó caer su intención de llevar el asunto a los tribunales ordinarias si bien parece algo complicado que reciba una cautelar para un asunto que ha sido aprobado por mayoría por los afectados. La FEF denunció ante los representantes de 335 clubes de Segunda B y Tercera División con los que se reunió en la mañana del jueves (en una sesión de trabajo que versó sobre el Real Decreto de Derechos Audiovisuales, el Convenio de Coordinación y los nuevos formatos de Copa y Supercopa), que «la estrategia de Javier Tebas es la asfixia económica de la Federación para después llegar como falso salvador del fútbol modesto».