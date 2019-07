El Sestao renueva por sorpresa a Ibon Etxebarrieta Cinco días después de hacer oficial su marcha, el club rectifica y anuncia la continuidad del técnico bilbaíno PERU OLAZABAL Lunes, 8 julio 2019, 17:00

La incógnita que pesaba sobre el banquillo del Sestao River ya se ha resuelto y con una gran sorpresa. El club verdinegro emitía un comunicado oficial el pasado martes 2 de julio en el que anunciaba la salida de Ibon Etxebarrieta, inquilino del banquillo de Las Llanas durante las dos últimas temporadas. Anoche, cinco días después, el cuadro sestaotarra rectificó y manifestó a través de su página web y las redes sociales la continuidad del entrenador bilbaíno al frente del equipo el siguiente curso. «Durante esta semana, hemos visto el apoyo que tenía Ibon por parte de toda la plantilla y hemos rectificado», explicó Ángel Castro, máximo dirigente del club.

La decisión que ha tomado el club ha sorprendido a todo el entorno del Sestao River. Según comenta Ángel Castro a este periódico, la junta directiva e Ibon Etxebarrieta se reunieron el pasado lunes y no llegaron a un acuerdo. «Él quería seguir y nosotros queríamos que siguiese, pero el lunes, después del varapalo contra el Marino Luanco, había mucha crispación y no se llegó a un acuerdo», matiza. Los verdinegros cayeron en la lucha por el ascenso el sábado 29 de junio, en el encuentro correspondiente a la tercera y última ronda del play-off. De hecho, perdieron de una forma muy cruel, con un tanto en el minuto 116 de la prórroga, que tiró por la borda el objetivo de los de Las Llanas, que no era otro que certificar el ascenso y volver a la categoría que históricamente les corresponde. Ese mismo lunes por la noche, EL CORREO adelantó el desenlace de dicha reunión y el club lo hizo oficial horas después. «Reconozco que he cometido un error al no llegar a un acuerdo en esa reunión», lamentó Ángel Castro.

Varios entrenadores del fútbol vasco se postularon como posibles sustitutos de Ibon Etxebarrieta. Sin embargo, el River provocó un gran seísmo al anunciar la continuidad del míster bilbaíno para la próxima campaña. «Hemos buscado entrenador, pero hemos visto que lo mejor lo teníamos en casa», asume el presidente de la entidad sestaotarra. Un día antes de que el club hiciera oficial la renovación de Etxebarrieta, se produjo una reunión entre ambas partes, en la se llevó a cabo una rectificación y finalmente, acordaron no separar sus caminos de cara al curso que viene. Ángel Castro admite estar «muy contento con su trabajo» y lanza que «siempre ha sido nuestra primera alternativa». Tras este periodo de inflexión, indica que tiene una mezcla de sensaciones. «Por una parte, estamos tristes porque el proceso no ha sido el adecuado, pero por otro lado, estamos contentos de tener al entrenador que queríamos desde el principio», señala.

«Los jugadores están a muerte con él»

La plantilla ha tenido mucho que ver en esta decisión. De hecho, ha sido uno de los grandes motivos que ha llevado al club a rectificar. «Los jugadores están a muerte con él», afirma el presidente. La renovación de Etxebarrieta dará paso a la continuidad «del eje central de la plantilla», tal y como asevera Ángel Castro. Precisamente, recalca que «seguirán unos diez o doce jugadores» entre los que más minutos hayan acumulado. La dirección deportiva ya se ha puesto manos a la obra en este aspecto y este lunes ya ampliaron su contrato con el conjunto verdinegro piezas clave de la anterior campaña como Ander Gago, Jaime Zumalakarregi y Oskar Martín. El objetivo para el próximo curso está muy claro para el máximo responsable de la entidad verdinegra y no es otro que «quedar campeones de grupo y ascender», zanja.