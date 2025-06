Los valores que Le Normand aprendió en Euskadi y el «orgullo» que siente ahora cuando suena el himno de España

A. Mateos Martes, 3 de junio 2025, 10:17 | Actualizado 10:35h. Comenta Compartir

Robin Le Normand (Pabu, Francia, 1996) juega este jueves su partido más especial. El central, nacionalizado español, se enfrentará a su país natal por primera vez en su carrera deportiva y lo hará en la lucha por el título de la Liga de Naciones. Quien gane el duelo del jueves obtendrá un billete para la final del domingo, ante Alemania o Portugal.

El actual jugador del Atlético de Madrid no se arrepiente de la decisión que tomó hace dos años, cuando recibió la llamada de Luis de la Fuente y optó por defender los colores de La Roja, tal y como deja entrever en una entrevista con ABC.

«Siempre es un orgullo, de verdad, lo siento así. Un orgullo por la suerte que me han proporcionado y la oportunidad que me dieron», afirma el central cuando le preguntan por lo que siente cuando escucha el himno español.

Le Normand se muestra muy agradecido con este país: «He evolucionado como persona y como hombre primero en Euskadi y ahora en Madrid. Lo que sentí siempre fue intentar devolver la oportunidad de haber cumplido mi sueño y no había mejor manera que hacerlo de esa forma».

Que el central y su familia sean originarios de la Bretaña francesa también influye en el sentido de pertenencia de Le Normand. El futbolista coincide con el entrevistador en que «son bastante diferentes culturalmente» al resto de franceses. Y ese sentimiento, cuenta, también lo encontró en Euskadi, durante su etapa en la Real Sociedad: «Son gente muy lista, muy cariñosa, muy educada y con muchos valores... Y por eso siempre me ha adaptado muy bien a Euskadi. Me han acogido de una manera espectacular, me han permitido cumplir mi sueño y eso nunca lo puedo olvidar».

Lo que vivió en San Sebastián le recuerda a sus vecinos bretones, sobre todo «la humildad y el trabajo», valores que «había en casa de mis padres desde pequeño».