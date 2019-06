Selección Robert Moreno insiste: «Si nos creemos superiores al resto, en ese momento empezaremos a perder» 01:38 Robert Moreno, nuevo seleccionador nacional. / Foto: Afp | Vídeo: Atlas El nuevo seleccionador no adelantó si habrá novedades en la lista respecto a la etapa con su «amigo» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 19 junio 2019, 18:38

Robert Moreno afrontó su séptima rueda de prensa pero fue la primera como nuevo seleccionador español, después de que su «amigo» Luis Enrique haya renunciado al cargo por sus problemas personales de extrema gravedad. El técnico, hasta ahora ayudante, cumplirá el contrato que tenía firmado hasta 2020 y tras dar «las gracias a Rubiales y Molina por la confianza» se mostró sincero por la mezcla de sensaciones que le provoca ser elegido seleccionador. «Es un día agridulce, más agrio que dulce. Soñaba con ser entrenador, pero no de esta manera. Vamos a tratar de ser honestos y devolver el trabajo que hemos intentado dar desde marzo. Es difícil para mí, en otro momento sería bonito. Vamos a trabajar con honestidad tratando de dejar el trabajo que hizo Luis en lo más alto y ganando la Eurocopa», deseó.

No parece tener vértigo pese al cambio. «Miedo me da que me llegue una situación que no pueda controlar como le pasa ahora a nuestro amigo (en relación a Luis Enrique). Lo otro es cuestión de trabajo. Las cosas que controlas no te deben dar miedo. Depende de ti, de tus jugadores... Se dan muchas circunstancias que no controlas. Es algo que está ahí y que hay que afrontar», lamentó.

Moreno sabe que Luis Enrique y su trabajo con él en la Roma, Celta y Barcelona además de la selección es su mejor aval: «Es un sentimiento encontrado: de tristeza y a la vez de responsabilidad. Llevo muchos años en esto del fútbol y esto llega en unas circunstancias muy especiales. Sobre todo me ha servido que Luis Enrique estaba de acuerdo y nos ha apoyado. Es lo que me ha hecho tirar hacia adelante. Su apoyo es clave para empezar a trabajar. Estoy seguro que vamos a obtener buenos resultados», vaticinó.

Eso si, quiso dejar claro que aunque no estará cerrado a recibir consejos no habrá una ayuda externa del asturiano como sucedía hasta ahora. «Luis en muy respetuoso con los códigos. Yo soy el primero y él lo va a respetar, pero en un momento de duda, le podré pedir ayuda. Cuando las circunstancias lo permitan y así se dé, por supuesto que voy a consultarle. Me toca a mí estar al cargo de las decisiones principales. Todos hemos aprendido los valores de Luis y aunque no pueda coger el teléfono para consultarle cosas, estoy muy influenciado por él y por sus principios. Eso lo tendré siempre presente. Los jugadores quieren que se les ayude y eso lo aprendí de él».

Robert Moreno afronta el reto de dirigir su primer banquillo en la élite y que aunque por el momento lleve tres victorias consecutivas puede estar en el centro de la crítica por su inexperiencia.«Es una responsabilidad y un honor poder defender a la selección de tu país. Empecé en el fútbol como pasión y ahora es una profesión. Es todo un honor. Si tengo experiencia. Pregunta a cualquier entrenador que se forme por el recorrido. Nueve años con Luis, con vestuarios de primer nivel, viéndole. Hace nueve años estaba preparado pero me faltaba el conocimiento de vestuarios y el trato con la prensa. Pero he aprendido con Luis. Confío en que haremos un gran trabajo, aunque no puedo prometer resultados. Si ganamos la Eurocopa nadie se acordará si tengo o no experiencia. Sabemos que no gustaremos a todo el mundo, pero eso no lo podemos controlar. Sólo podemos ofrecer trabajo y ayudar a los jugadores, que son los que ganan y pierden».

Se abre por tanto una nueva etapa, en la que mostrará una idea futbolística propia que no estará alejada de lo que se ha visto hasta el momento. «El camino es el marcado por la Selección en los últimos años. Ser protagonistas con el balón, recuperar rápido, intentar que el rival tenga la pelota lo menos posible... Más que depender del estilo, dependes de los jugadores que traes. Nos gustaría que los grandes desarrollasen el mismo estilo que hacemos nosotros. No me considero un fundamentalista de nada: con los jugadores que tienes, hay que sacar el máximo rendimiento que puedas. Tanto a nivel ofensivo como defensivo hay que tocar todos los palos», dijo sin querer entrar a valorar posibles cambios en la lista: «No quiero desvelar nada del tema de Luis, siempre nos ha pedido respeto. No sé lo que se considera sorpresa: pueden repetir jugadores, otros venir por primera vez... Vamos a seguir viendo rendimientos, evolución, momentos cuando toque hacer la convocatoria...».

Por último, Robert Moreno, que aclaró que el cuerpo técnico va a seguir el que estaba. dado que «es difícil incorporar a personas cuando llevas tanto tiempo trabajando, haremos un esfuerzo extra«, volvió a insistir en que España, debido a los fracasos en Mundiales (2014 y 2018) y Euro (2016), debe tener los pies en la tierra como ya recordó antes de medirse a Suecia en el Bernabéu. »La historia no juega. En cada momento tienes que demostrar el nivel que puedes dar. Todos se preparan para ganar y vamos a tratar de ser humilde. Llevamos tres campeonatos sin ganar nada. Si haces la media, ganamos algo cada muchos años. Queremos hacer un grupo fuerte, tenemos que tener mucho respeto. Si nos creemos superiores al resto, en ese momento empezaremos a perder».