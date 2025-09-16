El PSOE cuestiona la presencia de España en el Mundial 2026 si Israel juega: «Ya lo valoraremos» El portavoz socialista Patxi López abre la puerta a la posibilidad de que el Gobierno central solicite a la Federación el veto

La posición del PSOE sigue firme para tratar de excluir a Israel de cualquier competición deportiva y podría llegar al deporte rey. El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, ha dejado la puerta abierta a que «en su momento» el Gobierno central transmita a la Real Federación Española de Fútbol que valore no acudir al Mundial de 2026 si participa el país hebreo, en caso de que se clasifique.

Las palabras del socialista llegan tan solo horas después de que este martes RTVE haya acordado retirarse de Eurovisión el año que viene en el caso de que participe Israel. Durante la rueda de prensa, López ha invitado a todas las todas las sociedades deportivas a «excluir» a Israel de las competiciones como se hizo con Rusia tras invadir Ucrania. Una invitación que hacía poco antes el propio presidente Pedro Sánchez después de que los altercados propalestinos alteraran varias etapas de la Vuelta y truncaran la jornada final en Madrid.

«Es lo que estamos haciendo en este momento, luego ya valoraremos», ha insistido al ser preguntado sobre si el Gobierno reclamará que el organismo del fútbol español vete en ese caso al Mundial de Fútbol, que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. A su parecer, no participar en eventos deportivos o en Eurovisión «abrirá los ojos a mucha gente» y señala que se trata de una decisión «que debe ampliarse a otros eventos».

La portavoz del Gobierno y ministra de Deportes, Pilar Alegría, se ha manifestado en la misma línea y ha insistido en que Israel debe quedar fuera de las competiciones internacionales ante el «genocidio» que está perpetrando en Gaza. «El deporte ni es ni puede ser una isla independiente de lo que sucede en el mundo real y más cuando ese mundo real nos habla de que se están arrasando los derechos humanos», ha insistido Alegría