Pique entre Nico Williams y Xavi Simons: «¡Les vamos a pintar la cara!»

A. Mateos Viernes, 21 de marzo 2025, 07:47 | Actualizado 08:34h. Comenta Compartir

Los cuartos de final de la Nations League -una competición reciente creada por la UEFA para eliminar los amistosos- se decidirán el próximo domingo en Valencia. Anoche españoles y neerlandeses firmaron las tablas (2-2) en un partido espectacular en la ciudad de Rotterdam, donde Nico Williams fue el mejor de los visitantes. El delantero del Athletic marcó el primero y fue clave en el segundo, que anotó Mikel Merino tras aprovechar un rechace del tiro del rojiblanco.

Al término del partido, Nico se mostró feliz ante las cámaras de TVE por haber vuelto a marcar con La Roja -no lo hacía con la selección desde la final de la Eurocopa-. «Pedri tiene ojos en la nuca y me ha pasado el balón. No he dudado en chutar. Ojalá lleguen más goles así en el futuro», se sinceró, aunque no ocultó que España quería haberse traído la victoria de Rotterdam. «En la selección se roza siempre la excelencia. Siempre queremos ganar. Es lo que nos inculca La Roja», añadió.

🆚 Cruce de declaraciones entre Nico Williams y Xavi Simons



🤪 "En España os vamos a pintar la cara"



😮 "¿Ha dicho eso? Ya lo veremos"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/QDwuqQkUgy — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 20, 2025

«Hemos demostrado que no solo somos un equipo de toque, de jugar. También le ponemos intensidad a los partidos. Hoy (por ayer) hemos dejado claro que somos un equipo competidor y que nunca bajamos los brazos. Se ha quedado una vuelta muy bonita para Valencia», dijo el atacante del Athletic a la conclusión del partido.

Aunque también se produjo una pequeña salida de tono. «Han apretado desde el minuto uno (en referencia al público local), en intensidad nos han pasado pero tenemos que trabajar al máximo y seguro que en España les vamos a pintar la cara», afirmó en tono desafiante. La declaración sorprendió a Xavi Simons, que a pesar de ser neerlandés de nacimiento se ha criado y formado en Barcelona. «Uhhh... ¿Ha dicho eso? Ya lo veremos el domingo», dijo con cara de sorpresa. Le preguntaron si la frase motivaba en el vestuario de Koeman y el jugador del Leipzig no dejó dudas: «Sí. Si dicen esas cosas es porque están muy seguros. Son los campeones de Europa y hay que respetarlos pero el domingo cuando pite el árbitro ya veremos lo que pasa».

❗️ Imagen ElDesmarque



Nico Williams matiza su "le vamos a pintar la cara" sobre el España-Países Bajos del próximo domingo.



▫️ "Yo no soy así, tío". pic.twitter.com/u3Rsu6bmRn — ElDesmarque (@eldesmarque) March 20, 2025

Después, las cámaras de 'El Desmarque' pillaron a Nico abandonando el estadio y le contaron las consecuencias de su «les vamos a pintar la cara». El periodista le dijo que la había liado un poco pero Nico le corrigió enseguida: «No lo he dicho así... Yo no soy así, tío». El reportero, sonriente, intentó quitarle hierro al asunto. «Ha quedado bien... Con ganas al domingo», le dijo pero después le remarcó que Simons se había «calentado» con la polémica frase. Nico se mostró sorprendido: «¿Ah, sí? No era mi intención, la verdad»