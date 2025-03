Nico Williams: «Yo no soy así, tío» El jugador de la selección y del Athletic aclaró que no quiso ofender a los jugadores neerlandeses con su frase «en España les vamos a pintar la cara»

I.J. Viernes, 21 de marzo 2025, 14:11 | Actualizado 14:25h. Comenta Compartir

Hay veces que decimos algo a alguien que puede malinterpretarse y provocar el enfado de esa persona. Pues eso es lo que parece haberle pasado al bueno de Nico Williams tras sus polémicas declaraciones realizadas a los medios tras el empate firmado este jueves por españoles y neerlandeses (2-2) en el primer partido de los cuartos de final de la Nations League. «Han apretado desde el minuto uno (en referencia al público local), en intensidad nos han pasado pero tenemos que trabajar al máximo y seguro que en España les vamos a pintar la cara», aseguró el jugador del Athletic en lo que para muchos fue un desplante al rival en toda regla.

Como es lógico, las palabras del menor de los Williams, feliz por volver a sentirse importante con la Roja gracias a su gol, no gustaron nada a Xabi Simons, neerlandés de nacimiento, pero criado y formado en Barcelona. «Uhhh... ¿Ha dicho eso? Ya lo veremos el domingo», exclamó el joven jugador de la naranja mecánica con cara de sorpresa por la aparente salida de tiesto del rojiblanco.

Por eso, aunque uno no tenga la intención de ofender, es bueno saber rectificar a tiempo y eso es lo que hizo Nico, esta vez ante las cámaras de 'El Desmarque'. Preguntado por las consecuencias que tendrá su «les vamos a pintar la cara» en los ánimos de sus rivales en el partido de vuelta con Países Bajos, el jugador del Athletic contestó de forma tajante y con rapidez. «No lo he dicho así... Yo no soy así, tío», insistió con un ligero tono de agobio por la situación.

❗️ Imagen ElDesmarque



Nico Williams matiza su "le vamos a pintar la cara" sobre el España-Países Bajos del próximo domingo.



▫️ "Yo no soy así, tío". pic.twitter.com/u3Rsu6bmRn — ElDesmarque (@eldesmarque) March 20, 2025

«Ha quedado bien... Con ganas al domingo», le trató de tranquilizar el periodista, aunque le informó que por culpa de sus declaraciones Simons se había «calentado». Nico tampoco pudo evitar expresar su sorpresa por la repercusión negativa de su «les vamos a pintar la cara»: «¿Ah, sí?». Por elló, optó por aclarar que «no era mi intención, la verdad» ofender a nadie. Lo dicho, rectificar es de sabios y el jugador del Athletic no ha tenido ningún problema en aplicarse el cuento.