Liga de Naciones Modric: «No hay que tener miedo, no pensamos en la revancha» Luka Modric, durante la rueda de prensa en Zagreb. / Antonio Bronic (Reuters) El centrocampista cree que «España ahora juega como equipo» y saca la cara por Ramos: «En el fútbol todo el mundo tiene una memoria muy corta» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Zagreb Miércoles, 14 noviembre 2018, 19:03

Luka Modric habló de la posible revancha tras el 6-0 de Elche en el primer partido de Croacia después del subcampeonato mundial en Rusia. «El ambiente en torno a la selección, nuestra atmósfera siempre es muy buena. Por eso nuestras intenciones siempre son muy altas. Es un partido muy difícil, no estamos pensando en la revancha. Estamos pensando en jugar en un estadio de nuevo lleno aquí en Zagreb (después del partido de suspensión). Que estén llenas (las gradas del Maksimir) es un motivo más para ganar, un aliciente y un empuje más. En el Mundial ya vimos lo importante que fue para nosotros en el Mundial cuando acudieron a Rusia allí a apoyarnos». Eso sí, bromeó cuando se le preguntó que definiese a su selección en una palabra en castellano: «La mejor. Son dos palabras».

El '10' lanzó el plan para atacar a España. «Jugar arriba, sin cometer errores que nos puedan penalizar. Será un partido muy grande, esperamos un resultado bueno pero lo que luego suceda habrá que verlo. No será fácil», advirtió antes de comentar su visión de esta nueva selección que comanda ahora Luis Enrique. «No quisiera destacar a nadie en concreto, tiene muchos y grandes jugadores como siempre pero el nuevo seleccionador les ha dado una nueva energía e ilusión. Ahora juegan como equipo. Son muy contundentes en su juego, tienen un gran número de jugadores jóvenes muy buenos. No tenemos que tener miedo aunque ellos sean de los mejores del mundo. Nosotros jugamos en casa con el apoyo de nuestro público por lo que con concentración, tranquilidad y paciencia podremos estar a su nivel. Seguro que el partido será igualado. Y es que, salvo el de Elche, siempre han sido partidos muy equilibrados, en victorias, resultados y juego. Por tanto espero algo similar», expresó.

No quiso entrar en polémicas acerca de las declaraciones de Lovren sobre su compañero de equipo Sergio Ramos en la última final de la Champions cuando el central del Liverpool manifestó: «Sergio Ramos tiene mas fallos que yo... y Varane es mejor que él». Sabía que se movía en terreno pantanoso y ni siquiera respondió en castellano a las preguntas, siguiendo las instrucciones de su jefe de prensa de la federación croata. «Ramos es un gran jugador y un gran capitán. En mi opinión todas las críticas que ha recibido no tienen importancia. En el fútbol todo el mundo tiene una memoria muy corta. Tiene carácter y seguro que las críticas que recibe no le importan. Sobre la opinión de Lovren es su opinión, no puedo entrar en la cabeza de los demás y decirles lo que tiene que decir».

«Hemos recuperado el nivel y la forma»

Además analizó el momento deportivo de Marco Asensio, que dijo a Movistar no sentirse obligado «a tirar del carro» en el Real Madrid ya que hay en la plantilla blanca futbolistas con más galones. «No he visto la declaración. Ya que no lo he hecho no quiero comentar nada al respecto de eso ni del Real Madrid. Tenemos el foco en la selección y cómo ganar a España», dijo antes de reconocer que están tratando de volver al nivel visto el pasado verano tras un bajón. «No es fácil porque hemos vivido un éxito histórico, después tuvimos dos partidos contra España e Inglaterra demasiado rápido sin la suficiente preparación. Nos vaciamos de manera emocional y manera física. Es entendible, fue un esfuerzo enorme. Es normal, en el fútbol pasa que te saturas y relajas. Esas pueden ser las razones por las que no estamos a la altura del Mundial. Quizá pasó eso ante España pero creo que ahora hemos recuperado el nivel y la forma. Es verdad que se han ido algunos jugadores, hemos tenido ausencias importantes pero los que vienen tienen calidad, ganas de hacerlo bien y creo que podremos rendir a nuestro mejor nivel ante España aquí y en Inglaterra dentro de unos días».

Y es que Modric insistió que a ellos lo que les «motiva es jugar para la selección croata». «Da igual la selección contra la que juguemos o la competición. Jugar para Croacia es la motivación principal siempre, es lo más grande», dijo antes de finalizar.