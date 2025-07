Juan Pablo Martín Domingo, 27 de julio 2025, 22:39 Comenta Compartir

Se quedaron a las puertas de su primer título europeo después de romper numerosas barreras durante todo el campeonato. No bastó que fueran mejores que Inglaterra en la final. En ocasiones el fútbol tiene estas cosas. Hace falta ratificar la superioridad en el césped y el gol es lo único que vale. España se fue de Basilea muy tocada. Con la sensación de una gran oportunidad perdida. En una tarde fría, fueron las mejores en todo menos en los penaltis.

Sus antecedentes en la Eurocopa no habían sido buenos. Los dos que tuvieron en el duelo contra Suiza no encontraron su objetivo. Mariona Caldentey y Alexia Putellas erraron, aunque entonces se pudo solventar la papeleta con éxito por la mayor calidad del combinado nacional.

Tras ganar su primer gran torneo internacional femenino absoluto gracias a aquella victoria contra Inglaterra en la final del Mundial femenino de 2023, menos de un año después sus goles dieron la victoria a La Roja ante Francia en la final de la Women's Nations League disputada en Sevilla. Pero ayer vivieron el lado más amargo de la derrota.

Patri Guijarro estrenó la tanda con una diana después de que Cata Coll detuviera el segundo lanzamiento de Mead, que se vio obligada a repetirlo al resbalar antes del golpeo y considerar la colegiada que había sido doble toque involuntario. Ahí comenzó a fraguarse la amargura de una generación de oro que vio cómo se le empezaba a escapar una final que tuvo controlada durante muchos minutos frente a un rival acostumbrado a sobrevivir que repitió el título e iguala con Alemania.

Proponer y aguantar

Porque, ante la falta de otros argumentos y visto el panorama que tenían en el campo, las entrenadas por la estratega Sarina Wiegman eran las únicas que querían que el choque acabara desde el punto fatídico. Tras 120 minutos de resistencia alcanzaron su objetivo.

España fue mejor en todo. Tuvo una precisión de un 85% en el pase, completó 678, más del doble que sus rivales, disparó más pero tan solo pudo conseguir un tanto. El mismo número que las inglesas en una de sus contadas llegadas a puerta tras estirar algo más sus líneas y con una decisiva Kelly. Pero su propuesta terminó ahí. A partir del minuto 70 el balón fue solo de España. Por medio de Aitana y Mariona, el cerebro de las entrenadas por Montse Tomé, buscaron las conexiones. Pero siempre sufrieron algún cortocircuito porque tanto ellas como sus compañeras no escogieron bien los pases o las zonas de remate. La prórroga fue más de lo mismo con un equipo que buscaba proponer y otro que se conformaba con aguantar. Pero a estas alturas, el cansancio acumulado corrió en contra de las españolas porque su claridad de ideas y sus fuerzas ya no fueron las mismas.

Llegaron a la tanda de penaltis. La entrenadora española escogió sus mejores armas para lanzarlos. Tres de los pilares de la selección que tenían que sostener otra vez a España en un momento tan complicado. No hubo fortuna. Aunque comenzaron por delante con una Cata Coll providencial y el acierto de Patri Guijarro, Inglaterra se rehízo. Mariona y Aitana vieron cómo sus disparos los paraba Hannah Hampton al adivinar la trayectoria. No estuvieron bien tirados. Paralluelo tampoco acertó y su lanzamiento se marchó fuera. Fue la sentencia.

Kelly, por contra, llevó a su equipo a la gloria. Cruel. A España le tocó rumiar la frustración y el dolor. El talento no pudo imponerse esta vez. No fue suficiente con jugar mejor. «Esto no puede quedar así. Hay un Mundial en dos años y en el próximo Europeo lo volveremos a intentar». Palabra de Aitana Bonmatí.