Liga de Naciones Luis Enrique: «Debemos evolucionar y dejar de ser previsibles» Luis Enrique, durante la rueda de prensa de este viernes. / AFP El seleccionador está sorprendido por el rendimiento de sus jugadores y sobre la portería afirma: «En esa posición no he tenido ninguna duda nunca» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Londres Viernes, 7 septiembre 2018, 20:47

Luis Enrique atendió este viernes a los medios de comunicación tras sus primeros cinco días con el equipo nacional y a 24 horas de debutar en Wembley como seleccionador absoluto. En chándal, saludando al traductor y transmitiendo mucho entusiasmo antes de que apareciese el capitán Sergio Ramos. «Me va el Dragon Khan (montaña rusa). Me encanta jugar contra Inglaterra y en Wembley. Es perfecto, aunque representa muchas dificultades. Vamos a intentar disfrutar de la ultima sesión de entrenamiento en un estadio único y mítico. Y mañana (por este sábado), a disfrutar del partido», afirmó antes de reconocer que estrenarse en el día de Asturias será «especial» para un asturiano como él. «Siempre tiene su porqué. Espero que sea un gran día y que podamos cerrarlo con una gran actuación y victoria», deseó.

El seleccionador quiso destacar el rendimiento de los suyos desde el lunes. «Ha sido una semana espectacular. No me podía esperar mejor actitud, comportamiento y rendimiento de los jugadores. Estoy gratamente sorprendido de lo que he visto en el terreno de juego. No tengo dudas (sobre el once, aunque no lo quiso anunciar). Sobre la idea preconcebida que tenía después de ver los entrenamientos me he llevado sorpresas muy agradables. No recuerdo una semana, como entrenador, en la que haya visto tan buen comportamiento y actitud, en una semana muy intensa, con dobles sesiones no sólo en el campo, sino también en el vídeo», aseguró.

Luis Enrique tiene claro su plan para medirse ante Inglaterra, que será el mismo que en otros días. «Vamos a jugar al ataque desde el principio; a intentar tener el balón, a generar más ocasiones de gol que el rival y presionar lo más alto posible. Intentaremos tratar de dominar los espacios y ser agresivos. Hacer un gran partido y dominar las fases importantes del juego. Ese es nuestro planteamiento. Luego veremos si encontramos los espacios y en qué lineas. Vamos a ser agresivos en ese sentido», vaticinó.

Además, aprovechó para recordar que es necesario un cambio en el modelo. «Sin ninguna duda, el hecho de haber sido una selección referente durante la ultima década ha hecho que todos conozcan a la selección española. Estamos en camino de poder evolucionar el modelo. Estoy convencido que lo vamos a hacer. Luego veremos si somos eficientes y efectivos, pero el objetivo es evolucionar y dejar de ser previsibles», recordó, antes de afirmar que tiene elegido un once que no desveló. «Tengo hábito de decírselo a ellos antes y después ya se os hará pública esa alineación. Soy de la vieja escuela y al rival, ni agua», apuntó, aunque insistió: «Partiendo de un nivel muy alto que ya conocía hay jugadores que te sorprenden con detalles. No es que tengan buen nivel, sino que hay bastantes casos de jugadores top. Soy muy optimista y estoy deseando verles competir».

Le preguntaron por el papel de Sergio Ramos. «Ser capitán en la selección es por el numero de internacionalidades que llevas. Él es el mayor jugador con personalidad y presencia dentro de la selección. Con Sergio ya se ve en la selección o en su equipo cuando le ves competir que es un jugador escogido. Es un gran líder en el terreno del juego, en el gimnasio, en cualquier situación. Y fuera del campo es un líder, una persona que arrastra. Estoy encantado y espero que esté mucho tiempo con nosotros. Esperaba un nivel muy alto, pero en este caso lo ha superado», aseguró.

Sin dudas en la portería

Luis Enrique dijo tener claros a sus especialistas a balón parado y el portero que estará bajo palos. «No sé que va a suceder en el futuro, pero en esa posición no he tenido ninguna duda nunca», dijo sobre el guardameta, antes de recordar que no va «a dar pistas a Southgate».

Por último, explicó sus normas sobre la disciplina, esas que tantos comentarios han provocado en los últimos días. «Hemos tenido charlas individuales y colectivas, aunque la mayoría en grupo... Con algunos grupos he negociado más y con otros menos. No tengo un método cerrado. Hago las cosas según veo lo que necesita el equipo, en función de ver lo que se necesita para desarrollar las normas de conducta habituales. Desde juveniles hasta que sido profesional. No es nada extraño y en ese sentido estirar más o menos. El comportamiento ha sido intachable. Por ejemplo, la norma de los teléfonos, la han aceptado encantados. Yo era más reticente y escéptico», reconoció.