El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

De la Fuente vuelve a poner en valor a Unai Simón ante los que piden a Joan García

El seleccionador recuerda que solo hay un portero en el once titular y que «no se puede estar cambiando»

A. Mateos

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:55

Desde que Joan García dejase el Espanyol este verano para fichar por el Barça, el número de voces que pide su inclusión en la selección española ha aumentado de forma considerable. Tanto que el debate de la portería parece haber llegado a los medios de comunicación que cubren la actualidad de La Roja. Este miércoles en 'El Larguero' de la cadena Ser le han preguntado a Luis de la Fuente por este asunto y el seleccionador se ha mostrado muy contundente al respecto: «Hay que poner en valor el trabajo de Unai Simón, es excepcional. (...) El portero tiene un aspecto de seguridad, no se puede estar cambiando...».

No es la primera vez que a De la Fuente le preguntan por el tema y anoche dejó síntomas evidentes de que no le gusta esa insistencia. «Tenemos que ser respetuosos y poner en valor lo que ha hecho el resto», afirmó antes de enumerar a los otros dos porteros que son habituales en sus convocatorias; David Raya, Álex Remiro.

También se acordó del portero del Chelsea, Robert Sánchez, que recientemente se proclamó campeon del mundo con su club. «¿Y no es injusto que no esté Robert?», protestó. Cabe recordar que Joan García nunca ha sido convocado por De la Fuente para la absoluta y solo quedan tres listas antes de conocer el equipo que viajará al Mundial.

Manu Carreño insistió en ese sentido con el nuevo portero del Barça. «¿Algo muy raro tiene que pasar para que vaya al Mundia?». De la Fuente lo negó y le abrió las puertas al catalán pero matizó: «Vendrá cuando sea su momento».

El seleccionador se deshizo en elogios hacia el joven portero pero le recordó que «sabe cómo funcionamos» y «en ese escenario que contemplamos sabemos que a veces hay porteros que casi no van a jugar». Para De la Fuente la posición de la portería requiere de «un aspecto psicológico y de seguridad», que nada tiene que ver con el resto de posiciones. «Los jugadores de campo pueden jugar en otras demarcaciones pero el portero tiene que ser el portero», reiteró.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  2. 2 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  3. 3 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  4. 4

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  5. 5

    El segundo corte por protestas palestinas pone en jaque el futuro de La Vuelta
  6. 6

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  7. 7

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  8. 8

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  9. 9

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  10. 10 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo De la Fuente vuelve a poner en valor a Unai Simón ante los que piden a Joan García

De la Fuente vuelve a poner en valor a Unai Simón ante los que piden a Joan García