De la Fuente vuelve a poner en valor a Unai Simón ante los que piden a Joan García El seleccionador recuerda que solo hay un portero en el once titular y que «no se puede estar cambiando»

A. Mateos Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:55

Desde que Joan García dejase el Espanyol este verano para fichar por el Barça, el número de voces que pide su inclusión en la selección española ha aumentado de forma considerable. Tanto que el debate de la portería parece haber llegado a los medios de comunicación que cubren la actualidad de La Roja. Este miércoles en 'El Larguero' de la cadena Ser le han preguntado a Luis de la Fuente por este asunto y el seleccionador se ha mostrado muy contundente al respecto: «Hay que poner en valor el trabajo de Unai Simón, es excepcional. (...) El portero tiene un aspecto de seguridad, no se puede estar cambiando...».

🧤 🚨 Luis de la Fuente, sobre convocar a Joan García: "Tiene las puertas abiertas, pero vendrá cuando sea su momento"



✅ "Hay que poner en valor el trabajo de Unai Simón, es un portero excepcional"



👀 "El portero tiene un aspecto de seguridad, no se puede estar cambiando..." pic.twitter.com/VAVmJn4Psd — El Larguero (@ellarguero) September 9, 2025

No es la primera vez que a De la Fuente le preguntan por el tema y anoche dejó síntomas evidentes de que no le gusta esa insistencia. «Tenemos que ser respetuosos y poner en valor lo que ha hecho el resto», afirmó antes de enumerar a los otros dos porteros que son habituales en sus convocatorias; David Raya, Álex Remiro.

También se acordó del portero del Chelsea, Robert Sánchez, que recientemente se proclamó campeon del mundo con su club. «¿Y no es injusto que no esté Robert?», protestó. Cabe recordar que Joan García nunca ha sido convocado por De la Fuente para la absoluta y solo quedan tres listas antes de conocer el equipo que viajará al Mundial.

Manu Carreño insistió en ese sentido con el nuevo portero del Barça. «¿Algo muy raro tiene que pasar para que vaya al Mundia?». De la Fuente lo negó y le abrió las puertas al catalán pero matizó: «Vendrá cuando sea su momento».

El seleccionador se deshizo en elogios hacia el joven portero pero le recordó que «sabe cómo funcionamos» y «en ese escenario que contemplamos sabemos que a veces hay porteros que casi no van a jugar». Para De la Fuente la posición de la portería requiere de «un aspecto psicológico y de seguridad», que nada tiene que ver con el resto de posiciones. «Los jugadores de campo pueden jugar en otras demarcaciones pero el portero tiene que ser el portero», reiteró.