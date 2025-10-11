El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente España - Georgia, en directo

Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 7 S11/10 · Árbitro: Manfredas Lukjancukas

Escudo Spain

España

20:45h.

0

-

0

Georgia

Escudo Georgia

Min. 7

ESP

GEO

Mundial | Clasificación

Directo | España - Georgia

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:18

Icono6'

Ferran Torres (España) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono6'

Falta de Giorgi Kochorashvili (Georgia).

Icono3'

Corner,España. Corner cometido por Giorgi Mamardashvili.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Luis de la Fuente

4-3-3

Alineación

Unai Simón

portero

Pedro Porro

defensa

Robin Le Normand

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Marc Cucurella

defensa

Mikel Merino

centrocampista

Martín Zubimendi

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Mikel Oyarzabal

Delantero

Ferran Torres

Delantero

Yéremy Pino

Delantero

Willy Sagnol

5-3-2

Alineación

Giorgi Mamardashvili

portero

Otar Kakabadze

defensa

Saba Goglichidze

defensa

Guram Kashia

defensa

Lasha Dvali

defensa

Giorgi Gocholeishvili

defensa

Otar Kiteishvili

centrocampista

Giorgi Kochorashvili

centrocampista

Anzor Mekvabishvili

centrocampista

Georges Mikautadze

Delantero

Khvicha Kvaratskhelia

Delantero

Estadísticas

95,1%

GEO

ESP

4,9%

GEO

GEO

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 1

