El día que la mano inocente de un niño italiano dejó a España fuera del Mundial tras jugar contra Turquía Tras el empate de ambos equipos y la FIFA no contemplar la prórroga o los penaltis, la clasificación fue al azar

Bruno Vergara Martes, 18 de noviembre 2025, 13:48 | Actualizado 13:58h.

España está a un paso de clasificarse para el Mundial 2026. La Roja suma 15 puntos respecto a los 12 de Turquía. Solo una debacle obligaría a los hombres de Luis de la Fuente a una repesca. Ocurriría si los otomanos ganan 0-7, o cualquier resultado con esa diferencia de goles. Una hazaña casi imposible.

Sin embargo, a los más veteranos, cuando les hablan de los partidos de España contra Turquía les viene a la cabeza Franco, y no el dictador, del que ahora se cumplen 50 años de su muerte. Se trata Franco Gemma, un italiano de 14 años que el 17 de marzo de 1954 fue el encargado de que la selección quedara sin clasificarse para el Mundial de Suiza de aquel año. Al día siguiente, las portadas en el país le bautizaron como 'il bambino', un chico gafe para los españoles.

España estaba en el grupo de Turquía y la Unión Soviética, que renunció por razones políticas. Solo quedaban dos para una plaza para el Mundial. En el encuentro disputado en casa, la selección se impuso por 4-0 con los goles de Venancio, Gainza, Miguel y Alsúa II. Sin embargo, en la visita a Estambul los españoles perdieron 1-0 y la eliminatoria se decidiría a un tercer partido en campo neutral, en Roma, tres días después.

🇹🇷🇪🇸 Turquía solo ha ganado una vez a España. Fue en la fase de clasificación para el Mundial de Suiza 1954.



España ganó el primer partido, Turquía el segundo y el partido de desempate acabó en tablas.



El clasificado lo decidió a ciegas Franco Gemma, un niño de 14 años. pic.twitter.com/GsWVYDDOL9 — Teledeporte (@teledeporte) September 7, 2025

España comenzó adelantándose en el marcador con un gol de Artetxe, pero Turquía empató poco después. Todo se iba a decidir en los siguientes 45 mintuos. En la reanudación Suat Mamat marcó para los turcos y, cuando todo parecía que iba a ser una victoria de Turquía, Adrián Escudero, delantero del Atlético de Madrid, empató el duelo.

Tras el pitido final, el marcador quedó en tablas. En aquella época la FIFA no contemplaba la prórroga ni los penaltis, así que la clasificación se tuvo que resolver a través de un sorteo. El encargado de dictar fortuna fue Franco Gemma, hijo de un directivo italiano, al que se le bautizó como 'il bambino'. El muchacho, con los ojos vendados, tenía que sacar la papeleta del equipo ganador de una urna. Cogió la de Turquía, dejando a España fuera del torneo.

Turquía llegó a condecorar a Franco, a quien invitó a su expedición al Mundial suizo, como si fuera un amuleto.