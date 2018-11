Liga de Naciones Dalic: «España ya no se basa tanto en la posesión, ahora es más vertical» Zlatko Dalic supervisa el entrenamiento de la selección croata este miércoles. / Antonio Bronic (Reuters) «Intentaremos aprovechar nuestras posibilidades porque si no lo hacemos ya sabemos qué nos puede pasar», manifiesta el seleccionador croata RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Zagreb Miércoles, 14 noviembre 2018, 19:11

Zlatko Dalic escuchó atentamente los más de 15 minutos de respuestas de su jugador franquicia con gesto serio, mirando hacia abajo cuando Luka Modric contestaba en croata antes de ser traducido al español. Una vez que el madridista se despidió dando las gracias, curiosamente en castellano, analizó la situación de varios de sus tocados. Y es que tiene un problema en el lateral zurdo con Pivaric, que está fuera por lesión, y Jedvaj apunta a titular. «Quiero dar las gracias a nuestros hinchas porque han comprado todas las entradas. Si hubiese tenido más capacidad, un campo dos o tres veces el actual, lo habríamos llenado también», dijo antes de anunciar su idea. «Saldremos con una presión alta, con bloques defensivos fuertes e intentaremos aprovechar nuestras posibilidades porque si no lo hacemos ya sabemos qué nos puede pasar. Los primeros 20 minutos de España fueron los mejores de nuestro equipo, incluido el Mundial, pero no marcamos. Lamentablemente no hemos podido marcar goles contra Inglaterra tampoco. Lo importante es ganar tres puntos, no una revancha ya que esos tres puntos pueden decidir el primer puesto de grupo antes de cara al partido en Wembley.

Dalic recordó un anterior duelo con los ingleses, el de la semifinal del Mundial en el Luzhniki que fue muy distinto al jugado a puerta cerrada en Rijeka el pasado mes de noviembre. «Existen dos opciones: podemos ser los primeros de grupo o descender. Inglaterra sí que tiene más posibilidad de clasificarse para la 'final four' pero poder llegar a Wembley con la opción de clasificarse como primeros de grupo sería genial. Ese es nuestro objetivo y sería una prueba importante de nuestro crecimiento como equipo». El preparador, de fuertes ideas religiosas, no quiso dar el once inicial aunque parece que no habrá muchas variantes más allá de la lesión de Pivaric en el lateral. «No hay ninguna duda. El equipo está bien, aunque Pivaric no llega pero tenemos laterales buenos para ocupar esa zona. Sólo os puedo decir que jugará Kalinic bajo palos y el resto estoy seguro cuando se vea la alineación que serán los mismos que hubiesen elegido ustedes».

Dalic sonrió cuando le preguntaron qué mitad es más representativa del juego español, la vista en Elche durante la segunda parte ante Croacia o la inicial ante Inglaterra. «España ha mostrado dos estilos de juego, ahora juegan un estilo más vertical ya que no se basan tanto en la posesión del balón Nosotros no aprovechamos nuestra opción al inicio en Elche. La España de Luis Enrique es menos de posesión y más vertical, pero cada partido es un mundo distinto. El resultado de cada partido depende del rendimiento de cada equipo», dijo deseando que su equipo mejore respecto al duelo de septiembre.

Por último explicó el momento deportivo de Dani Olmo, futbolista español de la sub-21 que está brillando en el Dinamo de Zagreb esta temporada y que está en la agenda del Barcelona. «Últimamente su equipo (Dinamo) está jugando bien, lleva una campaña muy buena y en primavera estará en la Europa League. Juega bien, rápido, y marca diferencias. Para él (Olmo) el Dinamo ha sido un trampolín, está creciendo deportivamente mucho aquí. Ha elevado el nivel del Dinamo y también el equipo el suyo».