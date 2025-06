El aplaudido comentario de Juan Carlos Rivero tras colarse una bandera franquista durante la retransmisión del Portugal-España El periodista de TVE apuntó que ese estandarte «felizmente ya no vale»

A. Mateos Lunes, 9 de junio 2025, 07:36 | Actualizado 08:53h.

Una de las anécdotas que dejó ayer la final entre Portugal y España de la Liga de Naciones ocurrió durante la tanda de penaltis. Mikel Merino era el primer encargado del combinado español en lanzar desde los once metros y tras anotar las cámaras de la retransmisión enfocaron a la grada, que celebraba el tanto. En ese momento se observó una bandera franquista entre el público y el narrador de TVE, Juan Carlos Rivero, no dejó pasar la oportunidad para criticar lo sucedido. «Esa bandera ya no vale... felizmente», afirmó.

"Esa bandera que no vale, felizmente". Grande Juan Carlos Rivero en La 1 @JCRIVEROTV pic.twitter.com/H0z7qbBHUZ — José Pablo López (@Josepablo_ls) June 8, 2025

La bandera rojigualda llevaba incorporado el águila de San Juan, un símbolo bíblico que fue utilizado por Isabel la Católica hace 500 años y después recuperado por Francisco Franco en plena Guerra Civil para implementarlo como emblema durante su dictadura.

La imagen se hizo tan viral en las redes sociales que incluso llegó a los móviles de muchos alemanes. De hecho hubo varios usuarios que solicitaron a la Policía de Munich, donde se disputaba la final, que actuase de oficio. En Alemania hacer apología del nazismo está penado con hasta cinco años de cárcel.