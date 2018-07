Albert Celades deja de ser seleccionador Sub-21 Luis Rubiales, presidente de la Federación, y Albert Celades. / RFEF Abandona su cargo «después de seis años de entrega y dedicación» y un día antes de la presentación de Luis Enrique como responsable de la selección absoluta JAVIER VARELA Madrid Miércoles, 18 julio 2018, 13:14

Nuevo adiós en la Federación Española de Fútbol. Albert Celades se ha despedido de la Federación y deja así de ser seleccionador Sub-21 «después de seis años de entrega y dedicación». Su marcha se produce un día antes de la legada de Luis Enrique como nuevo responsable de la selección absoluta, en sustitución de Fernando Hierro, que cogió al equipo en el Mundial de Rusia tras la destitución de Julen Lopetegui dos días antes de comenzar la competición.

Celades se ha despedido este miércoles del presidente de la FEF, Luis Rubiales, que le ha deseado suerte. La Federación lo ha anunciado a través de un comunicado en el que le «agradece a al técnico su trabajo, profesionalidad y compromiso y le desea la mejor de las fortunas en su futuro profesional», aunque no ha desvelado el nombre de su sustituto.

La decisión deberá tomarla José Francisco Molina, director deportivo de la FEF desde el pasado 9 de julio y deberá ser rápida, ya que la selección sub-21 está inmersa en plena fase de clasificación para el Europeo de 2019, que se disputará en Italia y San Marino del 16 al 30 de junio. España está encuadrada en el grupo 2 y va líder gracias al pleno de triunfos en los seis partidos que ha disputado (18 puntos). El equipo está a solo una victoria de certificar su billete para la fase final, a falta de cuatro encuentros (dos ante Albania y uno ante Irlanda del Norte e Islandia).

Celades deja la Federación después de toda una vida vinculada a la casa del fútbol español, donde fue internacional en todas las categorías inferiores hasta debutar con la absoluta, donde realizó cuatro apariciones y fue convocado para el Mundial de Francia 98.

En su etapa como entrenador, se incorporó en 2013 como seleccionador Sub-16. En mayo de 2014 dio el salto y se hizo cargo de la selección Sub-21, sustituyendo a Julen Lopetegui después de que este fichase por el Oporto portugués. Celades, en su primera etapa no logró clasificar a la selección para disputar los Juegos Olímpicos de Brasil en 2016 tras no clasificarse para la fase final del Europeo de 2015 al perder ante Serbia en el 'playoff'.

Sin embargo, alcanzó en 2017 la final del torneo continental en Polonia, con una generación liderada por jugadores como Marco Asensio, Saúl Ñíguez o Dani Ceballos, aunque perdió en la final ante Alemania por 1-0. Además, en los dos últimos mundiales -Brasil 2014 y Rusia 2018- ha sido uno de los auxiliares del cuerpo técnico, primero con Vicente del Bosque y luego con Fernando Hierro.

En su carta de despedida Celades explica sus motivos:

«Después de más de 5 maravillosos años como seleccionador nacional en la RFEF ha llegado el momento de cerrar una importante etapa de mi vida. Es una decisión difícil de tomar, sabiendo la situación deportiva de la selección sub 21, todos los partidos disputados hasta ahora ganados y a una sola victoria de clasificarse para la fase final. He tenido la suerte de disfrutar de mi trabajo, el privilegio de haber vivido experiencias inolvidables junto a mis compañeros y amigos. Quisiera agradecer a mis compañeros del staff técnico de la FEF, a todas las personas que forman parte de la selección sub-21 y demás categorías inferiores, a todos los entrenadores de clubes y federaciones territoriales por ayudarme a desarrollar mi trabajo. Quisiera dar las gracias también a todos los jugadores con los que he trabajado por el esfuerzo y la dedicación. Ha sido muy gratificante ver cómo han evolucionado desde las selecciones inferiores y muchos de ellos llegando hasta la absoluta o el futbol profesional.

Mucha suerte y éxito a todas las selecciones nacionales, os deseo que se cumplan todos vuestros objetivos.«