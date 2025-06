Zulaika: «La ilusión se trabaja, no se vende»

El Amorebieta ha sentado este viernes las bases de su nuevo proyecto para el próximo curso, en el que los azules competirán en Segunda Federación. ... Un proyecto que tendrá como piedra angular a Aitor Zulaika, el nuevo inquilino del banquillo de Urritxe, que desembarca en el conjunto zornotzarra con ideas claras y un discurso que se aleja de los típicos tópicos que suelen soltarse ante los micrófonos en una presentación oficial como la de hoy. «Vender ilusión y decir que vamos a pelear por el ascenso es muy fácil, pero generarla es más difícil. Y estamos aquí para generar esa ilusión», ha lanzado ya desde un primer momento.

Zulaika, que ha estado flanqueado por el presidente del club, Jon Larrea, y el director deportivo, Jabi Luaces, ha ido lanzando mensajes contundentes en este su primer día cómo técnico del conjunto vizcaíno. Ni metas, ni objetivos, ni palabras vacías. El de Azpeitia es un hombre comprometido, y quienes le acompañen en esta aventura así deben serlo también.

Quizá sea eso, además de la «insistencia» de «los jefes» en hacerse con sus servicios, lo que finalmente ha hecho que Zulaika acabe aceptando la oferta del Amorebieta, pese a tener muchas más propuestas en su mesa. «Tuvimos una larga reunión en la que se habló de muchas cosas, y lo que me llamó la atención fue que la forma de ser de Aitor Zulaika, su forma de entender el fútbol, de ser como persona, y la SDA podían casar perfectamente», explicaba el técnico gipuzkoano sobre cómo se ha fraguado su llegada.

«Queríamos una persona que gestione el vestuario, con el que se pueda trabajar con máxima confianza. Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas porque entiendo que le convence el proyecto y las personas que le van a acompañar en él», apuntaba en el mismo sentido Jabi Luaces. «Hemos andado varias veces detrás de ti y esa insistencia ha tenido su recompensa», confirmaba igualmente el presidente Jon Larrea.

Implicado

Una muestra de la implicación que desde ya mismo muestra Zulaika con el Amorebieta es que sus primeras palabras han ido dedicadas para el recientemente fallecido Juanjo Batiz, una persona tremendamente querida en Amorebieta «a la que no he tenido la suerte de conocer, pero la gente me ha hablado muy bien de él». «Vengo de Gijón, y ya en Asturias me han hablado bien de él».

Superado el breve capítulo de agradecimientos y loas varias, Zulaika ha entrado en materia. «Hay que hacer una plantilla, un vestuario, un equipo y un estilo de juego para ese equipo», lanzaba. «Queremos una plantilla que esté super enchufada, con las ideas claras. Sabemos quiénes somos. No somos el Bayern o el City. Quien venga tiene que tener las ideas claras. Quiero gente comprometida con la causa», afirmaba rotundo.

Compromiso

«También hay que hacer un equipo con esa plantilla. Y ese equipo debe tener un juego reconocible. Hay que ser proactivos con el balón y, ojo, también sin balón. No queremos que nos queme el balón. No lo vamos a estar esperando. Lo queremos tener. Y si no lo tenemos, ir a buscarlo», describía sobre el ideario futbolístico que pretende implantar en Urritxe.

Claro está, el paso inmediatamente anterior y necesario para tener ese equipo es tener jugadores, una cuestión nada baladí, ya que el Amorebieta debe reconstruirse de nuevo desde cero. No será fácil dada la alta competencia cercana que tienen los azules. Algo que, no obstante, no le preocupa demasiado a Zulaika.

«En el entorno tenemos clubes, presupuestos, algunos con instalaciones mejores… todo eso lo sabemos. Y yo, cuando he firmado, también lo sabía. Pero eso no es una excusa. De hecho, los 'excuseros' no van a tener cabida en este proyecto», espetaba.

A la hora de tratar de convencer a esos futbolistas para que se sumen a la causa liderada por el de Azpeitia, el nuevo titular del banquillo azul lo tiene claro. «Les vamos a ofrecer una forma de trabajo, de creer en algo, una forma de ser en una categoría que es bonita y exigente. Queremos ofrecer una forma de trabajar, de crear un tipo de semana para la mejora del equipo y la mejora individual, un lugar apropiado para la práctica del fútbol. Con todo eso, tiene que venir el jugador convencido, más que con otras cosas», argumentaba.

Sobre el objetivo que se marca Zulaika para este curso al frente de los azules, el técnico ha sido igualmente expresivo al señalar que lo que quiere es «que la SDA sea el 30 de junio de 2026 mejor que el 30 de junio de 2025». «Ese es el objetivo. La ilusión se trabaja, no se vende. Y a eso venimos. Sabemos quiénes somos, para qué estamos, a dónde queremos ir y con quiénes», concluía.