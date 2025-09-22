Una victoria reparadora para el Amorebieta en Urritxe

Fernando Romero Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:05 Comenta Compartir

Tras la derrota inicial ante el Real Unión, con sensaciones preocupantes del equipo, y el empate sin goles cosechado hace una semana frente al Ebro a domicilio, el Amorebieta necesitaba sacudirse un peso de encima con un triunfo que disipara dudas. Así lo hizo el domingo contra el Beasain en un partido en el que lo mejor fueron los tres puntos logrados.

Durante los noventa minutos, el cuadro zornotzarra mostró varias versiones de sí mismo, especialmente hasta la media hora. Ahí se pudo ver al Amorebieta que más se parece a lo que quiere proponer Aitor Zulaika, un equipo que propone, manda y tiene pegada. Fue ahí donde se forjó una victoria festejada con entusiasmo en el vestuario de Urritxe. Era la primera y liberaba de presión a la caseta.

Con un proyecto totalmente renovado, era obvio que el inicio de esta temporada podía resultar complicado. Su progresión es lenta pero segura. La hoja de ruta parece ya marcada y convendría que no se desviaran demasiado del camino. De momento, suman ya cuatro puntos a su casillero y se colocan por detrás de los puestos de play-off, con tres de desventaja sobre un SD Logroñés al que se enfrentarán la próxima jornada.

Contrariado

«Las sensaciones han sido buenas por la victoria y, sobre todo, por los tres puntos, pero no tan buenas por el juego desarrollado», comenzaba Zulaika su análisis del duelo ante el Beasain. «Hemos entrado muy bien y hemos metido dos goles. Sabíamos que si superábamos su presión en bloque alto tendríamos ocasiones. Pero después nos han quitado el balón y ahí hemos estado muy incómodos hasta el descanso», relataba el titular del banquillo de Urritxe.

«En la segunda mitad nos han desarbolado hasta el minuto sesenta. Pero con los cambios hemos ajustado mejor. Tras cambiar el plan del partido hemos estado más cómodos y se ha visto más a Arteche que a Altamira. Me quedo con eso», se felicitaba el de Azpeitia. Aunque lo que realmente le satisfacía a Zulaika era «ver al vestuario celebrar la victoria». «Eso es el primer minuto para empezar a preparar el partido de Las Gaunas», arengaba.