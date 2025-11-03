Urritxe, el baluarte del Amorebieta

Fernando Romero Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:21 Comenta Compartir

Saber explotar el factor campo y exprimirlo al máximo es una de las claves para sentar las bases de lo que puede ser una ilusionante temporada para el Amorebieta, necesitado de alegrías tras sus dos descensos consecutivos. Y los azules están en el buen camino para hacerlo. Ya son cuatro los triunfos consecutivos que los de Aitor Zulaika han encadenado en Urritxe, que empieza a ser de nuevo el fortín que ya fue tiempo atrás.

Salvo el estreno ante el Real Unión, el conjunto zornotzarra cuenta cada duelo ante su afición como victorias, a cada cual más importante, tanto por la forma como por el fondo. Y es que esos puntos que está cosechando el Amorebieta en su vetusto estadio le están permitiendo mantenerse a flote en la zona media-alta de la clasificación, asomándose a la zona noble.

Pero, sobre todo, están compensando el escaso rendimiento que están obteniendo en sus salidas. Con solo dos puntos sumados lejos de Urritxe, ese es el debe principal del equipo en este primer cuarto de liga ya consumido, en el que Aitor Zulaika y su tropa deben dar una vuelta de tuerca.

Retomando el buen rendimiento ante su parroquia, después de repetir el mismo marcador ante Beasain, Basconia y UD Logroñés, a los que venció por 2-1, el Amorebieta logró este pasado fin de semana su victoria más redonda. Un cómodo triunfo con un marcador amplio, en un duelo de claro color azul de inicio a fin en el que, además, logró mantener su portería inmaculada, con Altamira ejerciendo de espectador de lujo bajo la lluvia en Urritxe.

Cara y cruz

«Creo que, teniendo en cuenta todo, sí que es uno de los partidos más completos del Amorebieta en esta temporada», admitía Zulaika aún mostrando síntomas de la gripe que le ha impedido trabajar algunos días con el equipo. Con eso, el técnico azul se refería a que «hemos llevado la dinámica de partido que queríamos llevar, hemos minimizado al rival y hemos sido merecedores de los tres goles y de alguno más». «Tenemos que dar un gran mérito al partido que hemos hecho, es una victoria importante para todos», especialmente tras el correctivo recibido la anterior jornada contra el líder Utebo, que «dolió muchísimo», recuerda Zulaika.

«Es verdad que en Urritxe los resultados nos están acompañando, quitando el primer partido, y en diferentes escenarios y diferentes tipos de rivales. Hemos dado la cara en todos los partidos», valoraba el de Azpeitia. Del lado contrario, Zulaika indicaba también que «fuera de Urritxe nos hace falta darle la vuelta».

«Creo que en los tres primeros partidos fuera competimos bien y tuvimos oportunidad para sacar más puntos, pero no los sacamos», relata. «Tenemos una causa pendiente, que es hacer un viaje de vuelta en el autobús cantando. Nos lo tenemos que creer y sacarlo adelante», concluía.