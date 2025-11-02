Un solvente Sestao River consigue su tercera victoria consecutiva

El Sestao River demostró en el Valle de Aranguren que atraviesa un gran momento. Una vez atravesó un bache en el que firmó dos empates ... y una derrota, los verdinegros vuelven a estar lanzados, en buen camino hacia el objetivo de regresar a Primera Federación. El cuadro sestaotarra fue muy solvente frente a la Mutilvera, que se encuentra en puestos de descenso y al que venció por 0-2 a domicilio. Es su tercera victoria consecutiva, que le ha hecho escalar hasta la tercera plaza de la clasificación, afianzado en puestos de play-off y a solo dos puntos del liderato que ostenta el Utebo.

UD Mutilvera Fraga; Iker González (Roncal, min. 74), Ciaurriz, Grande (Aranguren, min. 46), Lizarraga, Galhardo; Telletxea, Goñi, Ardanaz (Goicoechea, min. 46); Arocena (Banzo, min. 82) y Roldan (Bujanda, min. 46). 0 - 2 Sestao River ru; Etxeberria, Montero, Gomeza, Argente (Barbarín, min. 72); Sarriegi, Lamadrid (Laka, min. 72); Madrazo (Ieltxu García, min. 62), Jorge García (Erdozia, min. 82), Rojo; Pradera (Asier Benito (min. 62). GOLES 0-1; Rojo (min. 16). 0-2; Rojo (min. 32).

ÁRBITRO Gorka Mazo Maruri, del colegio castellano-leonés, amonestó a los visitantes Lamadrid (min. 65) y Argente (min. 70).

El conjunto que dirige Aitor Calle fue práctico y efectivo en tierras navarras. Supo aprovechar sus ocasiones, controlar el partido cuando era necesario y realizar una buena defensa de su portería, la cual Ander Iru ha dejado imbatida en seis de las nueve jornadas disputadas hasta ahora. El Sestao River es el equipo que menos goles encaja de la liga, con solo cinco dianas en contra.

Solo se había cumplido un cuarto de hora de encuentro cuando Jon Rojo adelantó a los verdinegros en la salida de un córner. El lateral izquierdo, que volvió a actuar de extremo, logró batir a Ángel Fraga con un buen zurdazo. El bilbaíno de 28 años se convertiría en el principal protagonista del choque, ya que, en el minuto 32, firmó su particular doblete con una gran volea a centro de Jon Madrazo. Todo se le ponía muy de cara a la escuadra de la Margen Izquierda, con una renta considerable al descanso.

En el segundo tiempo, el Sestao River se dedicó a neutralizar el encuentro. Estuvo cómodo, manejó la pelota y le dio la pausa la necesaria para que su rival no fuera capaz de generarle peligro. Solo tuvieron que temer una acción de Xabier Goicoechea frente a Ander Iru, que supo resolver bien el guardameta. Lo único que tuvieron que lamentar los sestaotarras fue la lesión de Hodei Barbarín, por lo que terminaron el partido con un jugador menos.

El Gernika empata en el Gal

Esta victoria le sirve al Sestao River para rebasar en la tabla al Gernika, quien logró un meritorio empate en el Stadium Gal, frente a un recién descendido y uno de los favoritos del grupo, como el Real Unión (1-1). El joven Paul Azokoa devolvió la igualdad al electrónico poco después de que Soroeta marcara para los irundarras. Es el séptimo partido consecutivos de los blanquinegros sin perder.