Segunda Federación

Un solvente Sestao River consigue su tercera victoria consecutiva

UD Mutilvera 0-2 Sestao River ·

Los dos goles de Jon Rojo le sirven al conjunto verdinegro para vencer a la Mutilvera a domicilio (0-2)

Peru Olazabal

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

El Sestao River demostró en el Valle de Aranguren que atraviesa un gran momento. Una vez atravesó un bache en el que firmó dos empates ... y una derrota, los verdinegros vuelven a estar lanzados, en buen camino hacia el objetivo de regresar a Primera Federación. El cuadro sestaotarra fue muy solvente frente a la Mutilvera, que se encuentra en puestos de descenso y al que venció por 0-2 a domicilio. Es su tercera victoria consecutiva, que le ha hecho escalar hasta la tercera plaza de la clasificación, afianzado en puestos de play-off y a solo dos puntos del liderato que ostenta el Utebo.

