Gaizka Argente despeja un balón con la cabeza en el Real Unión-Sestao River. Real Unión
Segunda Federación

El Sestao River terminó con una sequía de más de una década en el Stadium Gal

El conjunto verdinegro volvió a ganar en la casa del Real Unión más de once años después para regresar a puestos de play-off de ascenso

Peru Olazabal

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:14

Después de una breve pero fatídica racha de tres partidos sin cosechar ninguna victoria, el Sestao River logró reponerse de la mejor forma posible. El ... conjunto pilotado por Aitor Calle firmó su mejor actuación del curso para dar un auténtico golpe sobre la mesa ante otro recién ascendido y candidato al ascenso a Primera Federación. Los sestaotarras se impusieron a todo un Real Unión por 0-2 en el Stadium Gal. Un triunfo de oro que les ha permitido regresar a los puestos de play-off. Concluida la séptima jornada liguera, son quintos con doce puntos.

