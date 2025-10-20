El Sestao River terminó con una sequía de más de una década en el Stadium Gal
El conjunto verdinegro volvió a ganar en la casa del Real Unión más de once años después para regresar a puestos de play-off de ascenso
Peru Olazabal
Lunes, 20 de octubre 2025, 17:14
Después de una breve pero fatídica racha de tres partidos sin cosechar ninguna victoria, el Sestao River logró reponerse de la mejor forma posible. El ... conjunto pilotado por Aitor Calle firmó su mejor actuación del curso para dar un auténtico golpe sobre la mesa ante otro recién ascendido y candidato al ascenso a Primera Federación. Los sestaotarras se impusieron a todo un Real Unión por 0-2 en el Stadium Gal. Un triunfo de oro que les ha permitido regresar a los puestos de play-off. Concluida la séptima jornada liguera, son quintos con doce puntos.
Asimismo, el conjunto verdinegro se ha quitado de encima una maldición que le perseguía desde hace más de una década. No ganaba en el Stadium Gal desde que lo hiciera el 15 de febrero de 2014. Aquella vez venció por 0-1 con gol de Jito en la extinta Segunda B. A partir de ese momento, no había ganadoninguno de los siguientes cinco encuentros que había jugado allí. Su registro desde entonces eran dos empates a dos y tres derrotas (1-0, 4-2 y 2-1). Ahora también se ha quitado esa espina.
