Mikel Pradera persigue a Simón Lecea en una acción del partido. Sestao River
Segunda Federación

El Sestao River rescata un punto que le alza al coliderato

Sestao River 1-1 SD Logroñés ·

El conjunto verdinegro empata frente a la SD Logroñés para igualar a puntos con Utebo -primero- y Tudelano -tercero- en lo más alto de la clasificación

Peru Olazabal

Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:02

Comenta

El Sestao River pudo rescatar un valioso empate en la visita de una exigente SD Logroñés a Las Llanas (1-1). Las tablas pueden concebirse ... como un buen resultado, ya que, en el cómputo global, el cuadro riojano hizo más méritos para lograr el triunfo, por mucho que fuera un duelo igualado, sin demasiadas ocasiones. Además, el punto cosechado les sirve a los verdinegros para alzarse como colíderes. Ahora están tres equipos empatados a 26 puntos en lo más alto de la clasificación. El Utebo perdió por 4-1 frente al Real Unión y la escuadra sestaotarra le recorta ese punto, aunque los aragoneses les aventajan en dos goles. Mientras, el Tudelano venció por 2-1 y está cinco tantos por debajo del Sestao River en la tabla.

El Sestao River rescata un punto que le alza al coliderato