El Sestao River rescata un punto que le alza al coliderato

El Sestao River pudo rescatar un valioso empate en la visita de una exigente SD Logroñés a Las Llanas (1-1). Las tablas pueden concebirse ... como un buen resultado, ya que, en el cómputo global, el cuadro riojano hizo más méritos para lograr el triunfo, por mucho que fuera un duelo igualado, sin demasiadas ocasiones. Además, el punto cosechado les sirve a los verdinegros para alzarse como colíderes. Ahora están tres equipos empatados a 26 puntos en lo más alto de la clasificación. El Utebo perdió por 4-1 frente al Real Unión y la escuadra sestaotarra le recorta ese punto, aunque los aragoneses les aventajan en dos goles. Mientras, el Tudelano venció por 2-1 y está cinco tantos por debajo del Sestao River en la tabla.

Sestao River Iru; Etxeberria, Montero, Barandiaran, Argente; Sarriegi, Erdozia (Del Río, min. 82); Jorge García (Pradera, min. 67), Lamadrid (Seguín, min. 82), Rojo (Ieltxu García, min. 67); Laka. 1 - 1 SD Logroñés Royo; Lecea, Clavero, Zubiri, Hualde; David Sánchez (Santafé, min. 79), Núñez (Joselu Guerra, min. 85); Lazcano, Gil (Khitthi, min. 79), Ayensa; San Martín (Moha, min. 85). GOLES 0-1; San Martín (min. 29). 1-1; Jorge García (min. 56).

ÁRBITRO Fermín Rodríguez amonestó al local Erdozia (min. 42) y a los visitantes Gil (min. 63) y Clavero (min. 77).

INCIDENCIAS 1.725 espectadores en Las Llanas.

La zona ofensiva del equipo que dirige Aitor Calle llegó muy mermada por las bajas. Por lo tanto, tuvo que repetir un centrocampista como Ander Laka en punta de ataque. Lo cierto es que no generó apenas ocasiones. Aunque su rival tampoco le hizo daño durante la primera media hora de choque. Sin embargo, en el minuto 29, la SD Logroñés pudo adelantarse en una falta lateral que marcó David San Martín de tacón. Un espectacular recurso que les sirvió a los riojanos para ponerse por delante. A partir de ese momento, el cuadro visitante se limitó a controlar la situación y defender la ventaja.

Al inicio de la segunda mitad, los de la Margen Izquierda pudieron devolver las tablas en un penalti por mano que transformó Jorge García, engañando de lado a Kike Royo. A falta de un cuarto de hora para de hora para la conclusión del encuentro, Pradera marcó el que era el 2-1, pero el árbitro lo anuló por falta al portero. En el tramo final del envite, la SD Logroñés se volcó en ataque y pudo alzarse con el triunfo con un disparo de Unai Ayensa que, por suerte para los verdinegros, repelió el poste.