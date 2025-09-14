El Sestao River estrena Las Llanas con una cómoda victoria

Peru Olazabal Sestao Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:42 Comenta Compartir

Tras el agrio empate de la primera jornada, el Sestao River se pudo quitar la espina en lo que fue el estreno de Las Llanas esta temporada. La escuadra de la Margen Izquierda fue claramente superior y venció con claridad a un Deportivo Aragón que no puso en excesivos aprietos a los sestaotarras. Los goles de Jon Rojo y Jon Madrazo otorgaron la primera victoria del presente curso al cuadro verdinegro, que toma buen camino en su aspiración a ocupar cotas altas de la clasificación y pelear por el ascenso.

Sestao River Iru; Etxeberria, Montero, Barandiaran, Argente; Laka, Lamadrid; Madrazo (Erdozia, min. 77), Jorge García (Del Río, min. 82), Rojo (Barabarín, min. 77); Ieltxu García (Benito, min. 82). 2 - 0 Deportivo Aragón Calavia; Jaime Sánchez, Sabater (Franco, min. 46), Gomes, Barrachina; Linares, Tobajas, Iker García (Ergouai, min. 75); Vásquez (Fustos, min. 67) (Sese, min. 75), Conde (Palacio, min. 67) y Facchin. GOLES 1-0; Jon Rojo (min. 31). 2-0; Jon Madrazo (min. 51)

ÁRBITRO Mario Ruiz amonestó a los locales Lamadrid, Erdozia y Benito y a los visitantes Iker García y Alejandro Gomes.

INCIDENCIAS 1.250 espectadores en Las Llanas.

Volvía el fútbol a Las Llanas tras el trágico descenso del curso pasado y la inestimable afición verdinegra respondió en masa, llevando en volandas a los suyos. Desde un principio, ese empuje fue correspondido por los jugadores, que fueron muy superiores a un Deportivo Aragón al que sometieron en la primera mitad. Los sestaotarras llevaron siempre el mando, aunque sufrió al contraataque en los primeros compases del encuentro, cuando Jon Iru tuvo que realizar sus primeras apariciones. Después, comenzaron a generar ocasiones y buscar el gol.

El primero que dispuso de una oportunidad para marcar fue Jon Madrazo, a los 23 minutos, con un disparo desde la frontal del área que rozó el poste derecho. Solo ocho minutos después, Jon Rojo abrió la cuenta goleadora cazando un rechace de un remate previo de Ieltxu García. El lateral izquierdo, que estaba jugando de extremo, solo tuvo que meter el pie para estrenar el marcador. El resto de la primera parte, el Sestao River controló la situación, aunque teniendo mucha más presencia en campo contrario que los maños.

Después del descanso, el filial aragonés puso varias veces en aprietos a Ander Iru. Sin embargo, este fue un auténtico muro, con tres intervenciones de mucho mérito para evitar que les empataran. El cuadro verdinegro no solo fue capaz de conservar su ventaja, si no que pudo ampliarla con un tanto de Jon Madrazo, quien remató con mucha precisión un centro de Jorge García desde el costado izquierdo, pese a estar muy escorado. El resto del partido fue un control de daños. Sin presencia en ninguna de las dos áreas, el Sestao River no sufrió para mantener el 2-0 definitivo.