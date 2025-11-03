El Sestao River es el equipo que menos goles recibe de su grupo

Peru Olazabal Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:06 Comenta Compartir

El Sestao River es un auténtico muro. El pasado domingo volvió a dejar su portería imbatida, en un encuentro en el que apenas le generaron ocasiones de verdadero peligro. En las nueve jornadas que se han disputado hasta ahora en Segunda Federación, es la sexta vez que Ander Iru sale de un partido indemne. Entre ellos, los tres últimos. Es decir, el guardameta vizcaíno suma 298 minutos sin recibir ningún solo tanto.

De este modo, la escuadra verdinegra se ha convertido en el equipo que menos goles encaja de todo el grupo. Solo le han anotado cinco tantos, por el momento. El Alfaro le marcó dos en la jornada inaugural (2-2), el Deportivo Alavés otro en la quinta fecha (1-1) y el Tudelano otros dos en la sexta (1-2). En cambio, Deportivo Aragón (2-0), Ejea (0-2), Náxara (0-0), Real Unión (0-2), Ebro (1-0) y Mutilvera (0-2) no han sido capaces de ver puerta frente a los sestaotarras.

El Sestao River ha hecho de la solidez defensiva la mayor de sus virtudes. Es un equipo ordenado, rocoso y capaz de controlar los tiempos de los partidos para sufrir lo menos posible. Tanto es así que actualmente está entre las mejores cuatro defensas de los noventa equipos que componen la Segunda Federación. Solo la Gimnástica Segoviana supera sus registros, con cuatro dianas en contra en el grupo 1. Mientras, La Unión Atlético y Salerm Puente Genil, ambos del grupo 5, le igualan con cinco. Aunque el último de los conjuntos mencionados ha jugado un partido menos.

En ese sentido, el próximo encuentro será toda una prueba de fuego a la consistencia defensiva de los verdinegros. El sábado a las 17.30 horas recibe a la UD Logroñés, uno de los ataques más feroces del grupo. Ha anotado quince dianas en lo que va de curso, siendo únicamente superado por el Utebo, con veinte. Seguir con la misma fiabilidad atrás puede ser determinante.