El Sestao River dispone de una clara columna vertebral en este arranque liguero

Tras haber encadenado tres encuentros consecutivos sin sumar ningún triunfo, el Sestao River ha recuperado la alegría y se ha vuelto a asentar en puestos ... de play-off gracias a sus dos últimas victorias frente al Real Unión (0-2) y el Ebro (1-0). El conjunto verdinegro es cuarto, con dos puntos de ventaja sobre el Deportivo Alavés, sexto que marca la línea con los clasificados a dicha fase de ascenso, y cuatro puntos por debajo del Utebo, líder de la clasificación.

Después del golpe sobre la mesa que supuso vencer a los irundarras en el Stadium Gal, Aitor Calle decidió repetir el mismo once. Salió con Ander Iru en portería; la defensa la compusieron Markel Etxeberria, Mikel Montero, Gaizka Argente y Jon Rojo; en el centro del campo estuvieron Imanol Sarriegi y Diego Lamadrid; mientras que en ataque formaron Ieltxu García, Jorge García, Jon Madrazo y Asier Benito. Una formación que empieza a parecerse al once tipo de los sestaotarras.

Aitor Calle no está variando mucho sus planes en este sentido. Transcurridas las primeras ocho jornadas, solo catorce futbolistas saben lo que es salir de inicio. Aparte de los anteriormente mencionados, han sido titulares también Aratz Barandiaran en dos ocasiones, Iñigo Gomeza en tres y Ander Laka en cinco. Los otros ocho jugadores que completan la plantilla verdinegra únicamente han salido desde el banquillo o todavía no han contado con minutos, como son los casos de Jon Ander Vilar Robinson -portero- e Iker Nuñez.

Además, Ander Iru, Markel Etxeberria y Mikel Montero han disputado todos los minutos posibles. Mientras que Gaizka Argente, Jorge García y Ieltxu García han partido siempre como titulares. Ahora el plan inicial le está funcionando a Aitor Calle, que prefiere no tocar lo que le está dando frutos. El Sestao River ya tiene columna vertebral.