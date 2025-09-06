Un Sestao River ambicioso, pero con los pies en el suelo

Después de más de un mes de preparación, el Sestao River vuelve a la carga este mismo domingo. Los sestaotarras, recién ascendidos a Segunda Federación, ... tienen la ambición de regresar a la actual categoría de bronce. Aunque son plenamente conscientes de la dificultad que entraña dicho reto en un grupo repleto de transatlánticos que se fijan ese mismo objetivo. Además, la revolución en el cuadro verdinegro ha sido total. Por lo tanto, la expectación es máxima por ver cómo funciona este nuevo proyecto.

Carlos Pouso es una de las novedades en el club de Las Llanas, al que ha regresado ahora como director deportivo. Éste, junto al cuerpo técnico de Aitor Calle, otro viejo conocido por Sestao, han conformado una plantilla de veinte jugadores. Un número que consideran suficiente. «En principio estamos contentos como estamos, tener una plantilla más numerosa a veces es cerrar las oportunidades a la gente que va. Desde el principio, el planteamiento era tener 20 o 21 jugadores y en esas cifras nos vamos a mover», señala el propio Pouso.

Sin embargo, el director deportivo también desliza que «con esto no quiero decir que no vayamos a aprovechar si aparece una oportunidad de mercado, pero no buscamos nada en particular, creo que estamos bien en todas las zonas del campo». Solo una opción muy suculenta haría que hubiera algún fichaje de última hora. De lo contrario, dan la plantilla por cerrada. Un plantel en el que solo siguen Markel Etxeberria y Jon Rojo. El resto son nuevos fichajes.

La portería está resguardada por Ander Iru y Jon Ander Vilar Robinson. En los laterales podrían actuar Markel Etxeberria, Hodei Barbarin, Jon Rojo y Gaizka Argente. En el centro de la zaga desempeñan Iñigo Gomeza, Mikel Montero, Aratz Barandiaran e Iker Nuñez. El centro del campo lo completan Asier del Río, Oier Erdozia, Imanol Sarriegi, Diego Lamadrid, Ander Laka y Jorge García. Por bandas están Jon Madrazo y Ieltxu García. Mientras que en punta de ataque la ocupan Mikel Pradera y Asier Benito.

Así visto, los extremos pueden ser la zona menos transitada. Sin embargo, Carlos Pouso apunta que «tenemos a Ieltxu García, Jorge García, Jon Madrazo y también pueden jugar ahí Jon Rojo y Hodei Barbarin». Y es que como bien arguye el director deportivo, «tenemos gente muy polivalente». Es cierto. La mayoría de los futbolistas pueden ocupar más de una posición. Además, el director deportivo dice estar «contento porque el equipo tiene una actitud muy positiva».

En cuanto a lo clasificatorio, Pouso prefiere no marcarse ningún objetivo en concreto. «El verde es un juez implacable, el objetivo es trabajar cada día para mejorar y seríamos muy prepotentes hablando de ascenso en septiembre, sin respetar a los otros 17 integrantes del grupo», manifiesta. «Tenemos que competir todos los domingos para ganar todos los partidos y eso sí puedo asegurar de que el equipo lo va a hacer», agrega. Entre los rivales más fuertes por la parte alta de la tabla, sitúa al Utebo, UD Logroñés, SD Logroñés, Ejea, Amorebieta, Real Unión, sin olvidarse de los filiales.