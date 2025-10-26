El Sestao River se afianza en puestos de play-off tras vencer al Ebro

Peru Olazabal Domingo, 26 de octubre 2025, 22:03 Comenta Compartir

El Sestao River sigue caminando en buena dirección hacia su objetivo de regresar a Primera Federación. Tras la importante victoria que lograron los verdinegros la anterior jornada frente a otro 'coco' como el Real Unión (0-2), este domingo han logrado darle continuidad, imponiéndose por 1-0 al Ebro en Las Llanas. Un triunfo fruto de la efectividad en un partido sin demasiada brillantez, que les permite afianzarse en los puestos de play-off de ascenso. El cuadro sestaotarra ahora es cuarto con quince puntos, estando a cuatro del líder, el Utebo.

Sestao Iru; Etxeberria, Montero, Argente, Rojo; Sarriegi, Lamadrid; Ieltxu García (Óscar Fernández, min. 73), Jorge García (Laka, min. 73), Madrazo (Barbarín, min. 85); Asier Benito (Pradera, min. 85). 1 - 0 CD Ebro Lite; Attipoe, Javi Hernández, Espiérrez, Escolar; Muñoz, Romero (Marc Prat, min. 79); Lobede, Kevin Sánchez (Paki, min. 70), Charlez; Soeiro (Novials, min. 70). Goles: 1-0; Diego Lamadrid (min. 63).

Árbitro: Hugo Alonso amonestó al local Argente (min. 65) y al visitante Escolar (min. 46) y expulsó a Attipoe por doble amonestación (min. 52 y 80) y a Paki (min. 90).

A pesar de estar en la parte baja de la clasificación, el Ebro demostró en la primera parte que sería un hueso duro de roer. El conjunto aragonés ejerció el mando durante prácticamente la totalidad de los primeros 45 minutos, faltándole sólo algo de precisión en los últimos metros para haberse puesto por delante. En el minuto diez, Kevin Vázquez ya realizó el primer aviso con una falta lateral en la que estrelló el balón contra el travesaño. Pasada la media hora de choque, Rojo estuvo providencial para cortar un pase de la muerte de Lobede a Soeiro. Poco después fue Iru quien evitó que los locales se pusieran por detrás en el marcador con una buena parada a un disparo desde la frontal del área de Muñoz.

Antes del descanso, Asier Benito protagonizó la mejor ocasión de los locales en la primera mitad, con un remate que se le marchó fuera. Por lo tanto, al Sestao River le tocaba reaccionar si quería llevarse los tres puntos en su casa. En el segundo tiempo, reinó la igualdad entre dos equipos a los que les costaba generar peligro, en un choque marcado por la alta intensidad. Los aragoneses eran correosos y vendían la victoria muy cara. Sin embargo, Diego Lamadrid, pasada la hora de envite, comandó una buena jugada asociativa que culminó él mismo de manera brillante con un zapatazo desde la media luna del área al primer toque para darle el triunfo a los suyos. El Ebro terminó el partido con dos hombres menos por las expulsiones de Attipoe y Paki en el tramo final.

Primer triunfo del Basconia

Mientras, en el mismo grupo 2 de Segunda Federación, el Basconia logró su primera victoria de la temporada. Tras tres empates y cuatro derrotas en un mal inicio de curso, los de Bittor Llopis se pudieron quitar la espina venciendo por 2-0 al Náxara en Artunduaga. Ander Peciña abrió el marcador en el minuto 58 y, a falta de un cuarto de hora para el final, Unax Urzaiz sentenció el choque firmando el 2-0 definitivo. Así el recién ascendido Basconia conseguía su primer triunfo en esta categoría, se quitaba un gran peso de encima y, además, alivia su situación clasificatoria. Pasa de ser penúltimo a estar ahora en la decimoquinta plaza. Actualmente, se encuentra a dos puntos de la permanencia.