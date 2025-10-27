Una primera victoria del Basconia que le permite coger algo de oxígeno

Peru Olazabal Lunes, 27 de octubre 2025, 19:53 Comenta Compartir

El Basconia estaba completamente atascado en su nueva aventura por Segunda Federación. El comienzo del conjunto que dirige Bittor Llopis fue esperanzador. Los basauritarras aprovecharon la dinámica que arrastraban de la histórica temporada que firmaron el año pasado, tuteando a varios de los mejores equipos de la liga. De hecho, empataron contra el Utebo (2-2), actual líder del grupo, y la SD Logroñés (0-0), que es quinto, ocupando puestos de play-off de ascenso.

Las sensaciones eran muy positivas, pero el triunfo se les resistía. También fue así en su tercer encuentro a domicilio ante un equipo correoso como el Alfaro (1-1). Sin embargo, a partir de ese momento, todo se fue cayendo, hasta el punto de encenderse las primeras alarmas. Los siguientes cuatro compromisos de los cachorros se saldaron con todo derrotas: 1-2 ante el Deportivo Aragón, 2-1 contra el Amorebieta, 0-2 frente al Deportivo Alavés B y 3-1 ante el Ejea.

La situación se había vuelto muy comprometida. El Basconia era penúltimo con solo tres puntos, viendo la permanencia ya a cinco puntos de distancia. Se estaban descolgando. En esta tesitura, el pasado domingo, los gualdinegros recibieron en Artunduaga al Náxara, también en puestos de descenso. Una buena oportunidad de lograr su primer triunfo en Segunda Federación, que no desaprovecharon. La escuadra basauritarra venció por 2-0 con los tantos en la segunda mitad de Ander Peciña y Unax Urzaiz.

Unax Urzaiz se reivindica

El hijo de Ismael Urzaiz volvió a aprovechar su oportunidad. La semana anterior firmó el único gol de los suyos ante el Ejea, en su primera titularidad con el Basconia. Pues bien, esta vez repitió, siendo ahora el máximo anotador del equipo, por delante de seis jugadores que llevan uno.