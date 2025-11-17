El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

SD Amorebieta

El play-off se le resiste a un Amorebieta que cotiza al alza

Los azules suman tres jornadas en positivo y con su portería a cero, pero siguen sin entrar en la zona noble

Fernando Romero

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:13

Lejos queda ya aquel Amorebieta desdibujado y dubitativo que abrió la temporada en Urritxe con derrota ante el Real Unión a inicios de septiembre. Los ... zornotzarras vienen demostrando ya desde hace varias jornadas que son un buen bloque, que han consolidado su idea y estilo de juego. Y los frutos están empezando a llegar. El primero y más obvio es que, salvo aquel tropiezo inicial, nadie más ha sido capaz de ganar en el feudo azul. De hecho, hasta este pasado fin de semana, los de Aitor Zulaika habían ganado el resto de partidos ante su afición.

