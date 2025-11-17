El play-off se le resiste a un Amorebieta que cotiza al alza

Lejos queda ya aquel Amorebieta desdibujado y dubitativo que abrió la temporada en Urritxe con derrota ante el Real Unión a inicios de septiembre. Los ... zornotzarras vienen demostrando ya desde hace varias jornadas que son un buen bloque, que han consolidado su idea y estilo de juego. Y los frutos están empezando a llegar. El primero y más obvio es que, salvo aquel tropiezo inicial, nadie más ha sido capaz de ganar en el feudo azul. De hecho, hasta este pasado fin de semana, los de Aitor Zulaika habían ganado el resto de partidos ante su afición.

La pasada jornada, además, lograron su primer triunfo foráneo. Y en esta jornada, mostraron la solvencia y el oficio necesarios para salvaguardar un punto ante el Alavés B en un duelo áspero en lo visual. Un duelo de brega, intensidad y lucha, en el que se enfundaron el mono de trabajo para seguir dando pasitos adelante en su hoja de ruta.

Visto lo visto ante el filial albiazul, el punto se debe dar por bueno. Porque bien es cierto que los de Ibaia pudieron decantar el encuentro en la primera media hora. Pero también lo es que el Amorebieta pudo hacerse acreedor a la victoria en el tramo final en alguna de las muy pocas ocasiones que hubo en cualquiera de las dos porterías.

Madurez

Quizá, lo mejor fue precisamente eso, el resultado. Tercera jornada en positivo para los de Zulaika, que encadenan así tres jornadas acumulando puntos en su casillero, con dos victorias y un empate. Partidos todos ellos con un denominador común, y es que en todos ellos el Amorebieta ha logrado dejar su portería inmaculada. Una muestra de solidez.

Lo que se le sigue resistiendo al Amorebieta es entrar de una vez por todas en la zona noble de la tabla. Llama a la puerta, pero se queda fuera. Esta jornada, incluso ganando, no habría sido equipo de play-off. Ese quinto puesto es para el Real Unión, que venció al SD Logroñés, otro aspirante en esa cerrada pelea. O como el propio Alavés B. Los albiazules son octavos con 17 puntos. Con uno más (18) figuran el SDL y el propio Amorebieta, en séptima y sexta posición respectivamente. Los fronterizos, ya dentro de esa anhelada zona verde, suman 20. Los mismos que tiene también el Gernika. El podio es para Sestao River (22), Tudelano y Utebo (23). El margen de error es mínimo, cualquier fallo puede descabalgarles de la lucha por el ascenso. De ahí la importancia del empate logrado este fin de semana.

«Hay que dar mucha importancia al punto ante uno de los mejores visitantes», hacía hincapié Zulaika. «No ha sido un partido bonito para el espectador, ha habido pocas ocasiones y pocas jugadas elaboradas. Ha sido muy disputado, como ya avisé en la previa», indicaba. «Hemos dado un paso al frente, sobre todo en las tareas defensivas, tenemos las ideas más claras. Pero más que en eso estoy pensando en los pasos que todavía nos quedan por dar», lanzaba el titular del banquillo de Urritxe.