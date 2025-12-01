Paso atrás de un irreconocible Amorebieta

Fernando Romero Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:47 Comenta Compartir

Partido para olvidar el que completó el Amorebieta este domingo en tierras aragonesas ante el Ejea, saldado con una derrota dolorosa en el fondo y en la forma. Y con dudas sobre cuál de los dos aspectos es más grave. Porque los azules dejaron escapar un partido que tuvieron al alcance de su mano en la primera mitad. Una victoria que, esta vez sí, les habría permitido colarse por primera vez en la zona noble.

Sin embargo, un horrendo segundo periodo les abocó a salir derrotados de las instalaciones de Luchán. Y lo que es peor, dejando unas preocupantes sensaciones tras lo visto en el terreno de juego. De entrada, los zornotzarras se cargaron de un plumazo la estadística que reseñaba que, este curso, contaban por victorias todos aquellos partidos en los que se habían adelantado. Y eso anotando, además, su gol más tempranero de la temporada.

También echaron por tierra la firmeza defensiva de las últimas jornadas, aquella que les había permitido mantener su portería intacta tres de los cuatro anteriores compromisos a éste. Por no hablar de la incapacidad para generar juego que mostraron en el segundo periodo. El Ejea, más intenso, más metido en el partido y con más chispa, les doblegó con empuje y les anuló por completo en ataque. El desastre fue por mérito del cuadro aragonés, pero más aún por demérito de los azules, como bien se encargó de remarcar el propio Aitor Zulaika en sala de prensa.

«A partir del minuto cincuenta y cinco no hemos sido capaces de pasar del centro del campo», arrancaba el técnico de los zornotzarras. «Los dos goles vienen a balón parado y el arbitraje -que daría para hablar largo y tendido- nos ha condicionado, pero no ha sido determinante. Lo determinante ha sido que no hemos sido capaces de dar dos pases seguidos», lanzaba visiblemente molesto. «Y cuando un equipo no es capaz de dar dos pases, normalmente tiene muchas opciones de perder el partido, como ha sido el caso», apostillaba.

«Y no era porque no robábamos el balón», proseguía Zulaika tratando de buscar explicaciones a lo sucedido, aunque la conclusión era siempre la misma: «Robábamos, y ellos han tenido mérito también en la presión tras pérdida, pero nuestro mal juego les ha ayudado mucho también». «En fase ofensiva, tenemos que mejorar en todo», concluía.

Estreno

En otro orden de cosas, éstas mucho más agradables, el Amorebieta estrenará el próximo jueves 11 de diciembre el documental sobre el centenario que la entidad zornotzarra viene conmemorando a lo largo de este 2025. Bajo el título 'Herri baten oihua (el grito de un pueblo): Azules!', recoge testimonios de figuras destacadas, jugadores, entrenadores, directivos y aficionados que han marcado la historia del club azul.

Además del jueves, el documental se proyectará el viernes 12, el sábado 13 y el domingo 14 en el Zornotza Aretoa a las 20:00h. Las entradas son de carácter gratuito.