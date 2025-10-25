Paso atrás del Amorebieta ante el líder

Fernando Romero Sábado, 25 de octubre 2025, 21:33 Comenta Compartir

El Amorebieta acudía con ánimos renovados y mucha ilusión al envite ante el Utebo, líder del grupo 2 de Segunda Federación e invicto aún en su feudo, y acabó saliendo trasquilado. La contundente derrota se explica por la mala entrada de los de Aitor Zulaika al partido. Completamente desbordados por el equipo aragonés, encajaron goles demasiado tempraneros que echaron por tierra el plan de partido. Los azules, pese a todo, supieron reponerse, pero su falta de tino en los metros finales les impidió meterse de nuevo en el encuentro.

El duelo en Santa Ana no pudo empezar peor para el Amorebieta. A los siete minutos, Alberca cabeceó con demasiada facilidad en segundo palo un envío desde línea de fondo. Cinco después, Bouba aumentaba la renta en el marcador tras un pase filtrado a la espalda de la defensa zornotzarra y eludir en su salida a Altamira, que ya había evitado un tanto unos instantes antes. Y en el 25', Diego López sorprendía desde la corona del área con un zapatazo que se coló prácticamente por la escuadra. Partido más que encarrilado para el Utebo ante la inoperancia de los vizcaínos.

Utebo Pol; Álex Rodríguez, Mendi (Adán, 18'), Meseguer (Sanchís, 46'), M. Álvarez; Marín (Cotos, 46'), Beitia (Pedrosa, 76'); Bouba (Hernández, 67'), Diego López, Alberca; Juan Delgado. 3 - 1 Amorebieta Altamira; Ceballos, Mendibe, Odei, Castañeda; Ituarte (Arzalluz, 29'), Fausto, Marouane (Lulu, 76'), Hernáiz (Hodei, 60'); Reka (Zorrilla, 60'), Torrico (Asier Sánchez, 76'). Goles: 1-0, min. 7: Alberca; 2-0, min. 11: Bouba; 3-0, min. 25: Diego López; 3-1, min. 45+2: Castañeda

Árbitro: Sergi Rimbau Guillaumes (comité catalán). Amonestó a Beitia, Alberca y Adán por el Utebo; y a Ituarte, Reka y Lulu por el Amorebieta.

Sin nada ya que perder, el Amorebieta fue creciendo en el partido. Comenzó a tener el balón y a buscar la meta zaragozana. Fue en los minutos finales del primer acto cuando acumularon varias buenas llegadas. Mandaron un balón al palo y Reka obligó a estirarse a Pol. Pero fue Castañeda el que recortó distancias ya en el añadido. Antes del descanso, todavía una más, por mediación de Torrico y de nuevo desbaratada por el meta local.

El segundo periodo fue prácticamente un monólogo de los de Aitor Zulaika, que entraron con ímpetu. Torrico y Hernaiz acariciaron el gol en la reanudación. El juego se desarrolló en su mayoría en la parcela defendida por el Utebo, que cerró filas en torno a su área y realizó un buen ejercicio de resistencia ante el empuje de los de Urritxe, que lo intentaron de todas las maneras posibles y hasta el pitido final. Pero les faltó estar más precisos en el último tercio de campo y precisión para definir en sus oportunidades.