Óscar Fernández, un nuevo refuerzo para las bandas del Sestao River

El Sestao River ha dado hoy un golpe sobre la mesa en lo que a la confección de su plantilla se refiere. A 15 de ... septiembre, la plantilla de los verdinegros parecía totalmente cerrada. Lejos de la realidad, este lunes el club de la Margen Izquierda ha sorprendido con el anuncio de dos nuevos fichajes para cubrir el hueco que tenían en las bandas. Una posición en la que solo tenían dos extremos puros, tales como Ieltxu García, quien estaba jugando de delantero centro, y Jon Madrazo.

La primera de estas dos incorporaciones que ha comunicado el club ha sido la de Aitor Seguín. No conformes con ello, después el conjunto sestaotarra ha hecho oficial la llegada de Óscar Fernández para formar una plantilla de 22 jugadores. Este es un extremo cántabro de 30 años formado en las categorías inferiores del Racing de Santander, donde pudo dar el salto al primer equipo con solo 19 años, debutando en Segunda División frente al Girona.

Jugó un total de cuatro temporadas y 88 encuentros en el cuadro cántabro, la mayoría de ellos en la extinta Segunda B. Después le fichó el Alcorcón, aunque no llegó a jugar ningún partido con los alfareros, si no que le cedieron la primera vuelta al Fuenlabrada y la segunda al Castellón. En verano de 2019 se incorporó a las filas del Barakaldo, donde en media temporada firmó un gol y dos asistencias. En enero volvió a cambiar de destino, marchándose al Don Benito.

Tras el parón por el COVID-19, su última experiencia en Segunda B fue en el Pontevedra. Durante las siguientes tres temporadas, volvió a tener más protagonismo en el Racing Rioja y Marino Luanco de Segunda Federación, así como en la SD Logroñés de Primera Federación. La pasada campaña militó en el Santa Coloma de Andorra y en el Marino Luanco. Ahora busca de nuevo estabilidad en un Sestao River con altas aspiraciones, que desea estar en la pugna por ascender.