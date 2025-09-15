El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Óscar Fernández es el segundo fichaje que anuncia el Sestao River hoy. Sestao River
Segunda Federación

Óscar Fernández, un nuevo refuerzo para las bandas del Sestao River

Tras el fichaje de Aitor Seguín, el club verdinegro sorprende con el segundo anuncio de fichaje hoy del extremo cántabro de 30 años

Peru Olazabal

Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:01

El Sestao River ha dado hoy un golpe sobre la mesa en lo que a la confección de su plantilla se refiere. A 15 de ... septiembre, la plantilla de los verdinegros parecía totalmente cerrada. Lejos de la realidad, este lunes el club de la Margen Izquierda ha sorprendido con el anuncio de dos nuevos fichajes para cubrir el hueco que tenían en las bandas. Una posición en la que solo tenían dos extremos puros, tales como Ieltxu García, quien estaba jugando de delantero centro, y Jon Madrazo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  2. 2 El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras
  3. 3

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  4. 4

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  5. 5

    «Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»
  6. 6 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  7. 7

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  8. 8 «La pierna que apareció en Arrigunaga estaba cortada con mucha precisión»
  9. 9

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  10. 10 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Óscar Fernández, un nuevo refuerzo para las bandas del Sestao River

Óscar Fernández, un nuevo refuerzo para las bandas del Sestao River