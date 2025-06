Javier Entrecanales refuerza la zaga del Amorebieta

Fernando Romero Lunes, 30 de junio 2025, 14:51 Comenta Compartir

En un goteo lento pero constante, el Amorebieta está dando a conocer las caras nuevas que compondrán su renovada plantilla para la próxima temporada en Segunda Federación. Son ya tres las incorporaciones anunciadas en los últimos días: Asier Hernaiz, Gonzalo Zorilla y Mikel Arzalluz; además de los 'ascensos' de los canteranos Intxausti y Reka, jugadores ya de pleno derecho de la primera plantilla.

A todos ellos hay que sumar desde este lunes uno más, el joven Javier Entrecanales, que recala en Urritxe para reforzar la línea defensiva del equipo que entrenará Aitor Zulaika. El central -ocasionalmente ha jugado también en el lateral diestro- de ventidós años recala en el conjunto zornotzarra procedente de la cantera del Racing de Santander.

Entrecanales acumula ya cuatro temporadas de experiencia el Segunda Federación, tres con el filial cántabro y una más con el Tropezón, la 21/22, donde jugó en calidad de cedido. Cuatro cursos en los que ha disputado más de ochenta partidos y en los que ha anotado tres dianas. La campaña pasada, en la que compartió vestuario con el exazul 'Pipi' Nakai, que salió del Amorebieta en el mercado de invierno, Entrecanales fue uno de los futbolistas importantes del equipo, jugando 24 partidos en los que fue autor de un gol y una asistencia.

En un mensaje a través de las redes sociales, Javier Entrecanales ha afirmado que «tengo muchas ganas de empezar la temporada, que seguro que va a ser un año muy bonito para todos». Igualmente, el que ha sido su técnico durante esta pasada campaña, Ezequiel Loza -ex del Portugalete- ha 'avalado' la llegada del central al Amorebieta, al que se refiere como «un muy buen equipo para seguir tu camino».

Fin de contratos

Este 30 de junio es la fecha habitual en la que los jugadores finalizan habitualmente sus relaciones contractuales con sus respectivos equipos. Una fecha que el Amorebieta ha aprovechado para hacer oficial que los 23 «futbolistas que han integrado la primera plantilla en el tramo final del curso 2024/25» dejan de estar vinculados a la entidad vizcaína. Un anuncio que, no obstante, no supone que la dirección deportiva no esté intentando convencer a algunos de ellos para permanecer en el Amorebieta esta próxima temporada.

En su comunicado, el club de Urritxe ha querido tener un pequeño detalle con Unai Marino, quien hace unos días ya anunció que ponía punto final a su etapa en el Amorebieta. Cinco temporadas en las que el meta de Ondarroa ha sido «uno de los artífices de los dos históricos ascensos a Segunda División gracias a su aportación tanto en el terreno de juego como fuera del mismo». «Urritxe siempre será tu casa, Unai», agradecen desde el club.