Histórica sanción para el entrenador terraplanista de Segunda Federación: le caen nueve partidos

Se llama Javi Poves, es el entrenador del Moscardó, un equipo de Segunda Federación madrileña -la misma categoría pero distinto grupo que el Gernika y el Arenas-, y defiende que la tierra es plana. Siempre dispuesto a la polémica, en las últimas horas ha puesto en duda que Jesús Calleja fuera al espacio -calificó de «tongazo» lo sucedido-, el técnico nacido en Madrid hace 38 años ha recibido una sanción histórica: le han castigado con nueve partidos por, entre otras cosas, llamar «hijo de puta» al árbitro.

Sucedió el pasado fin de semana en el duelo de su escuadra ante el Coria. Fue expulsado por sexta vez esta temporada, un récord, y cargó contra el colegiado. En el acta, el árbitro escribió: «Una vez expulsado se dirige a mí en reiteradas ocasiones en los siguientes términos: 'Eres un hijo de puta', 'hijo de puta'… Posteriormente, nos percatamos tanto mi árbitro asistente número 2 como yo de que permanece en las inmediaciones del terreno de juego, concretamente detrás de la portería situada a la derecha del túnel de vestuarios, incumpliendo mis indicaciones».

La resolución de la Federación Española de Fútbol no tiene desperdicio. Le meten tres partidos por «protestas al árbitro, principal, asistente, cuarto árbitro, siendo reicidente, con multa accesoria». Cuatro por «insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas al árbitro principal». Y otro dos por «no dirigirse al vestuario tras ser expulsado, siendo reincidente».

En principio, esta sanción puede acabar con su carrera como entrenador. Hace unos días, en la Copa, dijo que «si quedan siete jornadas, que me pongan siete partidos de sanción y no me vuelvo a sentar en el banquillo». Meses atrás, también aseguró que al término de esta temporada iba a abandonar su carrera como técnico. Todo parece indicar que con este castigo será así para un exjugador que llegó a debutar en Primera con el Sporting y que en los últimos tiempos se ha convertido en un personaje mediático por sus puntos de vista.

Por ejemplo, por defender que la tierra es plana. De hecho, ya creó un equipo de fútbol en Madrid que unía a todas las personas que tienen esa teoría. Ha pasado también por varios programas tanto de radio como de televisión para difundir esta idea e incluso el lunes cargó contra Jesús Calleja porque considera que es mentira que saliera al espacio hace unas semanas. Es más, le retó a subirse a un ring. «Quiero pegarme con él».

Ante la ofensa vertida, Calleja participó el martes en el mismo prgrama de la Cope y fue muy elegante en su respuesta a Poves. «Lee un poco...», le dijo con cierta gracia. El exfutbolista había escupido al micrófono la teoría de que las imágenes del aterrizaje de la nave de Calleja estaban «editadas» porque sél y el resto de pasajeros salieron del habitáculo «como si estuvieran tomando café en una cafetería». El popular presentador de Mediaset le invitó a que consultase en la página web de Blue Origin el funcionamiento de los retropropulsores de nitrógeno a presión.

Pero lo que realmente molesta a Calleja es que Poves y el resto de terraplanistas ni siquiera hacen el amago de informarse. «Es que no hacen ni ese ejercicio, claro que ese ejercicio lo hacemos los profesionales que tenemos sentido común y responsabilidad en la comunicación», protestó.