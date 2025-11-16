Un tanto a la heroica de Alayeto en el minuto 93 quiebra la dinámica positiva del Gernika

El Gernika recibió un duro golpe tras perder ante el Tudelano con un gol en el minuto 93. Después de jugar durante más de 20 ... minutos con un futbolista menos después de la expulsión de Kortazar, el tanto de Alayeto en el tiempo añadido decidió un duelo de altos vuelos en la clasificación. La derrota, primera del cuadro vizcaíno después de ocho jornadas sumando, deja al elenco de Jabi González a tres puntos del cuadro navarro, colíder, y del Utebo.

Tuledano Yoel; Dufur, Monreal (Asier Pérez, min. 43), Parada, Iker Bachiller; Bonilla (Clavería, min. 85), Alonso; Nowend (Bouguettaya, min. 67), Javi Albín, Aparicio (Isaac, min. 67); y Alayeto. 1 - 0 Gernika San Nicolás; Auzokoa (Agirrezabala, min. 62), Beñat Gómez, Lorente, Berasaluce, Kortazar; Izan (Manex, min. 85), Vélez, Agirre; Okolo (Zugazaga, min. 85) y Herri (Ibai Asensio, min. 72). Árbitro: Baiges Dones (Comité aragonés). Expulsó con tarjeta roja directa al jugador visitante Kortazar (min. 72). Mostró tarjeta amarilla a los locales Javi Albín, Monreal, Bonilla, Aparicio, Alayeto y Clavería y a los visitantes Auzokoa, Arberas, Vélez, Berasaluce y Agirrezabala.

Gol: 1-0 Alayeto (min. 93).

Campo: Ciudad de Tudela. 2.260 espectadores.

El conjunto ribero comenzó más decidido en el Ciudad de Tudela y acaparó la posesión en campo del Gernika durante los diez primeros minutos. En ese tramo se produjo la primera intervención de San Nicolás para evitar el tanto de Iker Bachiller. El lateral izquierdo buscó la escuadra de la portería del equipo gernikarra, pero el guardameta sacó una mano decisiva que derivó en un saque de esquina.

Poco después, Alayeto no llegó por centímetros a empujar un centro lateral de Aparicio. Fue la última ocasión del Tudelano antes de la reacción del Gernika, que se adueñó del resto del primer tiempo a través del control del balón. Durante esa fase de dominio del cuadro vizcaíno, la polémica adquirió protagonismo en un claro derribo de Yoel a Okolo que hubiera significado penalti, pero el colegiado señaló un riguroso fuera de juego del ariete del conjunto que dirige Jabi González.

La peor noticia para el conjunto ribereño en el primer acto fue la lesión de Monreal, que tuvo que ser sustituido por Asier Pérez.

Ya en la segunda parte, el Tudelano volvió a empezar mejor y generó una acción peligrosa protagonizada por Nowend. El Gernika replicó con un disparo cruzado de Herri que se marchó directamente fuera y, tras ambas ocasiones, el partido bajó la intensidad considerablemente.

Los pupilos de Jabi González se encontraban mejor en los duelos hasta que, a los 71 minutos de juego, Kortazar vio la tarjeta roja directa por una durísima entrada sobre Dufur.

A partir de ahí, el Tudelano embotelló al conjunto vizcaíno hasta el final del partido a base de balones al área y posesión en tres cuartos de campo. En el minuto 83, San Nicolás paró una clarísima ocasión de Dufur, un testarazo en un córner.

Sin embargo, el cancerbero del Gernika no pudo evitar el 1-0 ya en el tiempo añadido. Como en varias ocasiones previas, el conjunto navarro buscó un centro lateral y ahí apareció Alayeto que remató con decisión para sentenciar el duelo en el minuto 93. Jarro de agua fría para un Gernika que no tuvo premio pese al buen trabajo realizado y al esfuerzo defensivo en el tramo final del partido.