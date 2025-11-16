El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un momento del partido. Tuledano
Tuledano 1-0 Gernika

Un tanto a la heroica de Alayeto en el minuto 93 quiebra la dinámica positiva del Gernika

Patxi Luengo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:45

El Gernika recibió un duro golpe tras perder ante el Tudelano con un gol en el minuto 93. Después de jugar durante más de 20 ... minutos con un futbolista menos después de la expulsión de Kortazar, el tanto de Alayeto en el tiempo añadido decidió un duelo de altos vuelos en la clasificación. La derrota, primera del cuadro vizcaíno después de ocho jornadas sumando, deja al elenco de Jabi González a tres puntos del cuadro navarro, colíder, y del Utebo.

