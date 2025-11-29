«Guardamos un cariño especial a la SD Logroñés, será un partido especial»

El Sestao River tiene un duro desafío por delante para continuar pugnando por el liderato. Los verdinegros reciben, este domingo a las 17.30 horas, ... a una SD Logroñés que fue subcampeona del grupo la temporada pasada y ahora es otro de los candidatos a ocupar las posiciones nobles de la tabla. El cuadro sestaotarra llega a este complicado envite muy mermado por la plaga de bajas de Hodei Barbarin, Iñigo Gomeza, Jon Madrazo, Ieltxu García, Mikel Pradera y Asier Benito. Sin embargo, también hay tres futbolistas, tales como Mikel Montero, Gaizka Argente y Diego Lamadrid, que afrontrarán este duelo con una especial motivación, al enfrentarse al equipo en el que militaron el curso anterior. Además, Ander Iru, Imanol Sarriegi, Óscar Fernández y Jon Madrazo también vistieron la elástica rojiblanca anteriormente.

Los tres guardan un grato recuerdo de su experiencia por tierras riojanas. Diego Lamadrid dice tener «un muy buen recuerdo de una temporada bonita, con final agridulce, pero todos lo recordamos de manera muy positiva porque lo disfrutamos e hicimos disfrutar a la gente de allí». No es para menos. Quedaron segundos, cayendo eliminados en el play-off de ascenso por el Estepona. Todos ellos destacan «el buen grupo humano del vestuario». «Fue muy gratificante conocer a gente como Mikel y Diego, a los que hoy en día considero amigos», reseña Gaizka Argente.

Que estos tres jugadores hayan cambiado la SD Logroñés por el Sestao River está directamente relacionado con la figura de Carlos Pouso, quien fue su entrenador con los rojiblancos y actualmente es el director deportivo de los sestaotarras. El propio Gaizka Argente señala que «fue la primera persona que confió en nosotros para este proyecto y tenemos muy buena relación con él, tiene mucho que ver con que ahora estemos aquí». Algo que corroboran sus dos compañeros, que ahora se muestran «encantados» del «ambiente» que se respira en un vestuario prácticamente nuevo en su totalidad.

El domingo será un partido «muy especial» para ellos, pese a que en el plantel de la SD Logroñés solo continúen Arman Lazcano y Sergio Gil. El reencuentro será con ellos, pero también con Adrián Cantabrana, actual entrenador de la SD Logroñés, que era el segundo de Carlos Pouso u otros miembros del cuerpo técnico. Entre ellos, destacan la figura de 'El Abuelo', Jesús Martínez, utillero a sus 85 años. «Guardamos un cariño especial a toda la gente que trabaja en el club, como 'El Abuelo', y también a la afición por cómo trató a nuestras familias en los viajes fuera», resalta Mikel Montero.

Duelo directo por el ascenso

En términos futbolísticos, los tres jugadores verdinegros indican que la SD Logroñés sigue una línea continuista. Es decir, «es un equipo agresivo, con las ideas muy claras, que va a querer tener la iniciativa, aplicando ritmos muy altos», desgrana Argente. Lamadrid añade que «incluso igual son un poco más combinativos de lo que erámos nosotros, pero también tienen que saber cómo es Las Llanas». «A ver cómo se adaptan», lanza. Estos son conscientes de que recibir a la SD Logroñés, séptimo con seis puntos menos, supone «un partido importante para seguir en la pelea de lo que queremos conseguir, que es el ascenso», exclama Argente. Montero incide en que «los tres puntos siempre son los mismos, pero si dejas tocado a un rival directo, sabe mucho mejor y es lo que buscamos, salir victoriosos de esos cara a cara te hace coger confianza».