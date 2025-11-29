El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mikel Montero, Diego Lamadrid y Gaizka Argente se enfrentarán a su ex equipo este domingo. Peru Olazabal
Segunda Federación

«Guardamos un cariño especial a la SD Logroñés, será un partido especial»

Sestao River-SD Logroñés | Domingo 17:30h ·

Mikerl Montero, Gaizka Argente y Diego Lamadrid militaban el curso pasado en el conjunto riojano, al que se medirá mañana el Sestao River

Peru Olazabal

Sestao

Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:51

El Sestao River tiene un duro desafío por delante para continuar pugnando por el liderato. Los verdinegros reciben, este domingo a las 17.30 horas, ... a una SD Logroñés que fue subcampeona del grupo la temporada pasada y ahora es otro de los candidatos a ocupar las posiciones nobles de la tabla. El cuadro sestaotarra llega a este complicado envite muy mermado por la plaga de bajas de Hodei Barbarin, Iñigo Gomeza, Jon Madrazo, Ieltxu García, Mikel Pradera y Asier Benito. Sin embargo, también hay tres futbolistas, tales como Mikel Montero, Gaizka Argente y Diego Lamadrid, que afrontrarán este duelo con una especial motivación, al enfrentarse al equipo en el que militaron el curso anterior. Además, Ander Iru, Imanol Sarriegi, Óscar Fernández y Jon Madrazo también vistieron la elástica rojiblanca anteriormente.

