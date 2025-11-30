El Gernika sufre una dura derrota ante un rival con aspiraciones

I. García Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:37 Comenta Compartir

El Gernika se encontró ayer con la versión más efectiva de un UD Logroñés y encajó una contundente derrota que frena su escalada en la tabla. Pese a todo, los de la villa foral se mantienen en la quinta plaza que es la que cierra las posiciones de play-off en el Grupo II de Segunda Federación.

El Gernika llegaba a Las Gaunas tras haber perdido solo uno de sus diez compromisos previos y los vizcaínos no comenzaron mal. Fieles a su estilo y con una línea de tres centrales atrás, empezaron con una buena presión que ahogaba la salida de balón blanquirroja y que les ayudó a generar un par de acercamientos seguidos al área de Taliby. Sin embargo, dos goles de los locales en apenas dos minutos dejaron muy tocado al Gernika en la primera parte.

En la segunda, el UD Logroñés volvió a tirar de efectividad para ampliar la goleada a los vizcaínos.

