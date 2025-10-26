El Gernika mantiene la buena racha y encadena su tercera victoria
El cuadro de la villa foral se afianza en puestos de promoción
Nekane Ibarrondo
Domingo, 26 de octubre 2025, 14:31
El Gernika prolongó su buen momento –16 puntos de los últimos 18– y se afianza en los puestos de promoción tras superar al Ejea por ... la mínima en Urbieta. Un gol de Baqué, que transformó el rechace de su propio penalti, fue el premio a la insistencia de una escuadra que dominó el encuentro de principio a fin y supo aprovechar la expulsión del portero Yzan antes del descanso.
Gernika
San Nicolás; Beñat Gómez, Berasaluce, Lorente; Auzokoa (Agirrezabala, min. 68), Agirre (Iker Bilbao, min. 88), Vélez, Izan, Kortazar; Okolo (Herri, min. 68) y Baqué (Zugazaga, min. 81).
1
-
Ejea
Yzan; Chica (Pablo Agustín, min. 82), Hakim, Leiza; Mario, Javi Díez (Lapeña, min. 82), David Iglesias, Muñi; David Álvarez (Yacouba, min. 70), Óscar (Turmo, min. 70) y Fabio (Dorronsoro, min. 44).
-
Gol 1-0 Baqué (min. 76).
El conjunto vizcaíno salió decidido y rozó el gol nada más empezar, con un disparo de Izan desde la frontal que se marchó rozando el palo. Auzokoa y Vélez generaron peligro constante por el costado derecho, con centros al área que no encontraron rematador. En el minuto 13, Muñi replicó con un envío desde la izquierda que cruzó el área sin remate. Después, el Gernika retomó la iniciativa: un centro de Auzokoa acabó en manos de Yzan. A renglón seguido, Vélez probó suerte desde tres cuartos con un disparo alto. La acción determinante llegó en el 41, cuando Okolo se escapó en velocidad y fue derribado fuera del área por Yzan, que vio la roja directa tras una entrada temeraria y catalogada como ocasión manifiesta de gol por el árbitro.
Tras el descanso, el equipo local acentuó su dominio. Izan buscó el gol con un potente disparo al primer palo que rechazó Dorronsoro. Al borde de la hora de partido, una falta lateral servida por Agirre acabó en un remate de cabeza de Okolo que el guardameta del conjunto aragonés desvió con una mano prodigiosa. Los pupilos de Jabi González se volcaron sobre el área contraria y, en el minuto 75, Baqué fue derribado por Hakim dentro del área. El propio delantero ejecutó el penalti, Dorronsoro lo detuvo, pero el rechace quedó muerto y el ariete vizcaíno empujó la pelota a la red para establecer el 1-0.
En los minutos finales, el conjunto local administró la ventaja con criterio y apenas concedió espacios. Herri, muy activo, aún rondó el segundo con un tiro cruzado que salió junto al poste en el 85. El pitido final certificó una victoria merecida, la tercera consecutiva y con portería a cero, que refuerza la confianza del Gernika y confirma su crecimiento.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión