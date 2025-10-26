El Gernika mantiene la buena racha y encadena su tercera victoria

El Gernika prolongó su buen momento –16 puntos de los últimos 18– y se afianza en los puestos de promoción tras superar al Ejea por ... la mínima en Urbieta. Un gol de Baqué, que transformó el rechace de su propio penalti, fue el premio a la insistencia de una escuadra que dominó el encuentro de principio a fin y supo aprovechar la expulsión del portero Yzan antes del descanso.

Gernika San Nicolás; Beñat Gómez, Berasaluce, Lorente; Auzokoa (Agirrezabala, min. 68), Agirre (Iker Bilbao, min. 88), Vélez, Izan, Kortazar; Okolo (Herri, min. 68) y Baqué (Zugazaga, min. 81). 1 - Ejea Yzan; Chica (Pablo Agustín, min. 82), Hakim, Leiza; Mario, Javi Díez (Lapeña, min. 82), David Iglesias, Muñi; David Álvarez (Yacouba, min. 70), Óscar (Turmo, min. 70) y Fabio (Dorronsoro, min. 44). Gol 1-0 Baqué (min. 76).

El conjunto vizcaíno salió decidido y rozó el gol nada más empezar, con un disparo de Izan desde la frontal que se marchó rozando el palo. Auzokoa y Vélez generaron peligro constante por el costado derecho, con centros al área que no encontraron rematador. En el minuto 13, Muñi replicó con un envío desde la izquierda que cruzó el área sin remate. Después, el Gernika retomó la iniciativa: un centro de Auzokoa acabó en manos de Yzan. A renglón seguido, Vélez probó suerte desde tres cuartos con un disparo alto. La acción determinante llegó en el 41, cuando Okolo se escapó en velocidad y fue derribado fuera del área por Yzan, que vio la roja directa tras una entrada temeraria y catalogada como ocasión manifiesta de gol por el árbitro.

Tras el descanso, el equipo local acentuó su dominio. Izan buscó el gol con un potente disparo al primer palo que rechazó Dorronsoro. Al borde de la hora de partido, una falta lateral servida por Agirre acabó en un remate de cabeza de Okolo que el guardameta del conjunto aragonés desvió con una mano prodigiosa. Los pupilos de Jabi González se volcaron sobre el área contraria y, en el minuto 75, Baqué fue derribado por Hakim dentro del área. El propio delantero ejecutó el penalti, Dorronsoro lo detuvo, pero el rechace quedó muerto y el ariete vizcaíno empujó la pelota a la red para establecer el 1-0.

En los minutos finales, el conjunto local administró la ventaja con criterio y apenas concedió espacios. Herri, muy activo, aún rondó el segundo con un tiro cruzado que salió junto al poste en el 85. El pitido final certificó una victoria merecida, la tercera consecutiva y con portería a cero, que refuerza la confianza del Gernika y confirma su crecimiento.