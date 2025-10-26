El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Gernika mantiene la buena racha y encadena su tercera victoria

El cuadro de la villa foral se afianza en puestos de promoción

Nekane Ibarrondo

Domingo, 26 de octubre 2025, 14:31

El Gernika prolongó su buen momento –16 puntos de los últimos 18– y se afianza en los puestos de promoción tras superar al Ejea por ... la mínima en Urbieta. Un gol de Baqué, que transformó el rechace de su propio penalti, fue el premio a la insistencia de una escuadra que dominó el encuentro de principio a fin y supo aprovechar la expulsión del portero Yzan antes del descanso.

