Un lance del partido. Igor Martín
Alavés B 0 - 1 Gernika

Un Gernika férreo sorprende al Alavés B y se encarama a la zona de playoff

El conjunto vizcaíno firmó un partido muy serio en defensa, resistió el empuje final del filial vitoriano

Iñaki Viloria

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:12

Comenta

Un gol de Okolo al cuarto de hora bastó para que el Gernika se llevara un valioso triunfo ante el Alavés B. El conjunto vizcaíno ... firmó un partido muy serio en defensa, resistió el empuje final del filial vitoriano y se llevó una victoria, la cuarta en los cinco últimos partidos, que le instala en la zona de playoff.

