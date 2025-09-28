El Gernika encadena su segundo triunfo consecutivo

Un solitario gol de Herri le dio este domingo un triunfo crucial a un Gernika que mostró carácter y personalidad para sacar adelante un encuentro ... muy trabado ante un rival que también luchará por la permanencia.

Gernika San Nicolás (Ariznabarreta, min. 70); Herri (Zugazaga, min. 84), Lorente, Berasaluce, Beñat Gómez; Izan (Okolo, min. 70) Auzokoa (Ibai Asensio, min. 63), Fruniz, Vélez, Kortazar; y Baqué (Arberas, min. 84). 1 - 0 Alfaro Ander Ibáñez; Aitor (Asier Berzal, min. 63), Zaldua, Morillas, Sergio Pascual; Aguado, Alejandro (Fran Sota, min. 63); Íñigo Jiménez (Mario León, min. 63), Losantos (Ricco, min. 10), Jaime (Iván Garrido, min. 74); y Turu. Gol 1-0 Herri (min. 40).

La contienda arrancó torcida para el conjunto alfareño. Apenas cumplidos los diez minutos, Losantos disputó un balón y cayó al suelo con evidentes signos de molestias en el hombro. El percance obligó a Óscar Gurría a realizar la primera sustitución. Entró Ricco.

La primera ocasión clara la firmó Herri, que se plantó solo ante Ander Ibáñez, aunque no logró definir por la impecable acción defensiva de Zaldua. Curiosamente, había sido el propio Zaldua quien, al medir mal un despeje de Berasaluce, había provocado la acción de peligro.

El público tuvo que esperar hasta la media hora de juego para volver a ver otra oportunidad clara. En un duelo marcado por la posesión en campo propio y los intentos de sorprender al rival con desplazamientos en largo, Ricco rozó el gol con un cabezazo que se estrelló en el larguero tras un centro que la zaga de la escuadra gernikarra no supo despejar. Poco después, San Nicolás se erigió en protagonista al sacar un disparo de primeras de Turu tras una brillante acción individual de Íñigo Jiménez.

De volea

La respuesta del elenco de Jabi González no se hizo esperar y, con algo más de fortuna, Herri cazó una volea dentro del área y mandó el balón a la red. La jugada había nacido en un saque de banda que Baqué peinó con precisión, aprovechando las reducidas dimensiones del terreno de juego, para convertirlo en un centro envenenado.

El conjunto gernikarra se marchó al descanso con ventaja en el marcador, aunque no sin polémica. Aitor cayó dentro del área tras un choque con Beñat Gómez y, con sangre en la boca, reclamó con insistencia la pena máxima. Sin embargo, Vega Portilla no señaló nada, encendiendo aún más los ánimos antes de la retirada a vestuarios.

La segunda mitad resultó favorable para el Gernika, que logró contener todos los intentos ofensivos del Alfaro gracias a la solidez de Lorente. El central firmó un encuentro sobresaliente, bien acompañado por la falta de precisión en los pases del conjunto alfareño, que apenas inquietó en ataque.

Superada la hora de juego, San Nicolás se vio obligado a abandonar el terreno de juego por una lesión muscular, lo que permitió el debut de Ariznabarreta con la camiseta del conjunto vizcaíno. Por su parte, Óscar Gurría intentó hacer reaccionar a su equipo moviendo piezas del banquillo con un triple cambio, pero las imprecisiones en las combinaciones en zona de peligro persistieron.

Tan controlado estuvo el partido por parte del Gernika que el Alfaro no dispuso de ninguna ocasión clara, limitándose a servir centros al área bien defendidos por la zaga del cuadro vizcaíno.