El Gernika cae derrotado ante el Deportivo Aragón en el estreno liguero

Mal comienzo del nuevo proyecto del Gernika bajo las órdenes de Jabi González, debutante en la categoría. Los goles encajados al inicio de cada periodo ... sentenciaron al equipo vizcaíno, que mostró un pobre bagaje ofensivo a lo largo de los 90 minutos.

El conjunto gernikarra se vio sorprendido por el tempranero gol del filial zaragocista y careció de ideas para poder igualar de nuevo el marcador. Apenas creó peligro ante la portería defendida por Calavia y sus escasos acercamientos se produjeron en acciones a balón parado.

Comenzó el encuentro sin miedo el Gernika, con ganas de imponer su juego ante el Deportivo Aragón. Sin embargo, a los siete minutos se encontró con un gol en contra en la primera llegada con peligro del conjunto local. En un contraataque perfectamente ejecutado por los hombres de Emilio Larraz, Jaime recuperó el balón en su propio campo, cedió a Tobajas, que condujo la pelota hasta el borde del área y asistió a Darius, que recortó a un defensor y batió por bajo a San Nicolás. Un duro golpe para la escuadra vizcaína, que tardó bastantes minutos en reponerse. El filial blanquillo jugó bastante cómodo durante los primeros 45 minutos y solamente le puso en apuros en alguna acción aislada. La mejor ocasión del elenco de Jabi González fue un córner botado por Auzokoa mediado el primer acto, que estuvo a punto de sorprender a Calavia. Poco más ofreció el Gernika hasta el intermedio. El Deportivo Aragón estuvo a punto de conseguir el segundo gol en el minuto 34, en una clara ocasión que el uruguayo Enzo envió fuera.

Deportivo Aragón Calavia; Sabater, Gomes (Ergouai, min. 73), Barrachina, Jaime (Eloy, min. 61); Linares, Iker García, Tobajas; Enzo (Jorge Franco, min. 46), Darius (Miguel Conde, min. 61)y Yoha (Palacio, min. 69). 2 - 0 Gernika Club San Nicolás; Ibai Asensio (Kortazar, min. 46), Lorente, Berasaluce, Beñat Gómez; Auzokoa (Vélez, min. 59), Arberas (Manex, min. 59), Fruniz, Izan (Agirre, min. 73); Baqué y Zugazaga (Herri, min. 59). Árbitro: López Romera (Comité navarro). Expulsó por doble amonestación al jugador visitante Lorente (min. 88). Mostró tarjeta amarilla a los locales Enzo, Linares y Eloy y al visitante Izan.

Goles: 1-0 Darius (min. 7). 2-0 Yoha (min. 47).

Incidencias: Ciudad Deportiva Real Zaragoza. 400 espectadores.

Jabi González aprovechó el descanso para recomponer la defensa y dio entrada a Kortazar por Ibai Asensio, pasando Beñat Gómez a jugar de central y Lorente de lateral derecho. El Gernika pareció salir con otra cara, pero las buenas intenciones duraron muy poco. No se habían cumplido dos minutos de juego cuando el filial zaragozano dejó casi cerrada la victoria con el 2-0. Un perfecto pase en profundidad de Linares lo aprovechó Yoha para batir por bajo a San Nicolás en su salida. Ahí prácticamente se acabó el partido. El equipo gernikarra intentó darle la vuelta a la situación, pero careció de recursos ofensivos para conseguirlo. Jabi González, camino de la hora de juego, introdujo un triple cambio para dar más mordiente en ataque al equipo. La presencia de Vélez, Herri y Manex fue en balde. Una jugada personal del propio Manex en el minuto 86, cuyo disparo despejó Calavia, fue lo más peligroso que ofreció el Gernika en el segundo acto. Además, en los instantes finales Lorente vio la segunda tarjeta amarilla por un agarrón a Jorge Franco y fue expulsado. En definitiva, un mal partido y una justa derrota de un Gernika con mucho margen de mejora.