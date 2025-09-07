El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Deportivo Aragón celebran uno de los dos goles. Real Zaragoza
Segunda RFEF | Deportivo Aragón 2 - 0 Gernika

El Gernika cae derrotado ante el Deportivo Aragón en el estreno liguero

Mal comienzo del nuevo proyecto de Jabi González en su debut en la categoría

Jacinto Royo

Cuarte de Huerva (Zaragoza)

Domingo, 7 de septiembre 2025, 15:42

Mal comienzo del nuevo proyecto del Gernika bajo las órdenes de Jabi González, debutante en la categoría. Los goles encajados al inicio de cada periodo ... sentenciaron al equipo vizcaíno, que mostró un pobre bagaje ofensivo a lo largo de los 90 minutos.

