Directo Un herido tras volcar su coche en la carretera de Enekuri sentido Bilbao
SD Amorebieta
Ejea 2 - 1 Amorebieta

Un fallón Amorebieta cae derrotado en Ejea

Pese a adelantarse en el marcador, los azules ofrecieron una imagen poco reconocible

Fernando Romero

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:47

Comenta

El Amorebieta desperdició en Ejea una buena oportunidad de haberse podido colar por fin en la zona de play-off. Y eso que se adelantó ... muy pronto en el marcador y parecía encarrilar el encuentro. Sin embargo, los de Aitor Zulaika mostraron una versión poco habitual en sus últimos partidos, sin protagonismo con la pelota y mostrando demasiadas dudas. Resistió durante la primera mitad, pero el cuadro aragonés acabó remontado en el segundo acto más por insistencia que por juego.

