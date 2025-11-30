Un fallón Amorebieta cae derrotado en Ejea

El Amorebieta desperdició en Ejea una buena oportunidad de haberse podido colar por fin en la zona de play-off. Y eso que se adelantó ... muy pronto en el marcador y parecía encarrilar el encuentro. Sin embargo, los de Aitor Zulaika mostraron una versión poco habitual en sus últimos partidos, sin protagonismo con la pelota y mostrando demasiadas dudas. Resistió durante la primera mitad, pero el cuadro aragonés acabó remontado en el segundo acto más por insistencia que por juego.

Ya desde el arranque, fue el Ejea el que entró algo mejor al partido, con más posesión, pero casi siempre lejos de zonas de peligro. Una dinámica que se prolongó durante toda la primera mitad. El Amorebieta, medianamente ordenado y firme en tareas defensivas, sí que fue muchos más incisivo.

Ejea Dorronsoro; Hakim, Toro (Beñat Leiza, 61'), Mario Sánchez, Chica; Pablo Agustín (Muñi, 90'), Lapeña (Prince, 90'); Turmo, Conte (Ciriano, 82'), Óscar Jiménez; Dabo. 2 - 1 Amorebieta Altamira; Mendibe, Entrecanales, Odei, Castañeda (Hernaiz, 88'); Marouane (Etxaniz, 81'), Beñat; Lulu (H. Rodríguez, 62'), Asier Sánchez (Fausto, 62'), Torrico; Zorrilla (Reka, 81'). Goles: 0-1, min. 10: Zorrilla; 1-1, min. 71: Hakim; 2-1, min. 80: Fabio Conte.

Xavier Alins Rodríguez (comité catalán). Amonestó a Toro, Mario Sánchez por el Ejea; y a Entrecanales, Hodei Rodríguez, Marouane, Torrico, Fausto, Zorrilla por el Amorebieta. También mostró amarilla al técnico zornotzarra Aitor Zulaika.

De hecho, la primera que tuvo, y prácticamente la única que acabó entre los tes palos, la mandó a la cazuela. El gol fue obra de Gonzalo Zorrilla, que le robó la cartera a Hakim el tres cuartos de campo, se plantó en la frontal y batió de Dorronsoro de disparo ajustado al palo. Los azules rozaron el segundo gol escasos minutos después, pero el testarazo de Torrico, algo forzado, se fue rozando el travesaño. Tuvo otro par de llegadas interesantes, pero sin precisión en los metros finales.

Al partido le costó coger velocidad. Buena parte de la razón la tuvieron las muchas e innecesarias faltas que fue pitando el colegiado en su afán de tenerlo todo excesivamente controlado. El Ejea siguió teniendo más posesión, pero apenas incomodó a los de Urritxe. Y cuando lograron hacerlo, apareció Jon Altamira para salvar los muebles. El veterano meta de Gernika tuvo dos muy buenas intervenciones ante sendos zapatazos desde la frontal de Pablo Agustín.

La sensación era que los azules, a nada que subieran una marcha en su juego, podían hacer daño. Pero nunca llegó ese cambio de ritmo. Tras el paso por vestuarios, el Ejea mantuvo la misma línea y obligó de nuevo a Altamira a lucirse en los primeros minutos de la reanudación, especialmente en un remate a bocajarro de Fabio Conte. Poco a poco, los zornotzarras fueron metiéndose sobre su área y el Ejea, sobre todo a balón parado, empezó a generar peligro.

Una insistencia que tuvo un inesperado premio en el 71' cuando Altamira midió mal en su salida y permitió a Hakim cabecear casi a placer para empatar. Nueve minutos después, Fabio Conte volteó el marcador con una falta directa por encima de la barrera que se coló prácticamente por la escuadra. Zulaika reaccionó de inmediato moviendo peones, pero fue un intento baldío. Los azules fueron incapaces ya hacerse con los mandos del partido ni tampoco de poder enlazar juego ante el otro fútbol del que echó mano el conjunto aragonés para que no hubiera continuidad alguna.