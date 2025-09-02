El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Arenas rescindió el contrato a Diego Lamadrid, quien ha fichado por el Sestao River. Arenas Club
Segunda Federación

Diego Lamadrid cambia el Arenas por el Sestao River

El cuadro getxotarra prescinde del centrocampista al que contrató hace dos meses y Carlos Pouso no duda en volver a hacerse con sus servicios

Peru Olazabal

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:08

El último día de mercado suele deparar muchas sorpresas en todas las categorías. En el caso del fútbol vizcaíno, uno de los movimientos más asombrosos ... fue el de Diego Lamadrid. El Arenas sorprendía a la tarde de ayer con un escueto comunicado, anunciando la rescisión del hábil centrocampista de 25 años, al que había fichado solo dos meses antes. Por suerte para el futbolista cántabro, pudo moverse rápido y fichar por el Sestao River.

