Diego Lamadrid cambia el Arenas por el Sestao River

El último día de mercado suele deparar muchas sorpresas en todas las categorías. En el caso del fútbol vizcaíno, uno de los movimientos más asombrosos ... fue el de Diego Lamadrid. El Arenas sorprendía a la tarde de ayer con un escueto comunicado, anunciando la rescisión del hábil centrocampista de 25 años, al que había fichado solo dos meses antes. Por suerte para el futbolista cántabro, pudo moverse rápido y fichar por el Sestao River.

Según ha podido saber EL CORREO, el cuadro rojinegro le comunicó la semana pasada a Diego Lamadrid que no contaba con él. Algo ciertamente sorpresivo en vistas de que, en su etapa anterior en el club hace dos temporadas, fue una pieza determinante en la permanencia del Arenas en Segunda Federación. De hecho, fue el segundo jugador con más minutos de la plantilla y el tercer máximo anotador -tres dianas-, pese a ser mediocentro.

Pues bien, esta vez no ha sido capaz de convencer a Jon Erice, que le dejó fuera de la convocatoria en la primera jornada liguera. Una situación que ha sabido aprovechar Carlos Pouso, actual director deportivo del Sestao River, quien le dirigió la pasada campaña en la SD Logroñés. Lamadrid fue un fijo en el conjunto riojano. Disputó 31 encuentros como titular y otros cuatro entrando desde el banquillo, anotando cinco goles.

De este modo, la escuadra sestaotarra logra realizar un gran refuerzo para su medular, que la completan Imanol Sarriegi, Asier del Río y Oier Erdozia. Ahora los de Las Llanas cuentan con 20 efectivos en una plantilla que parece algo corta en la zona ofensiva, por el momento. Aunque todavía podrían incorporar a algún jugador libre a última hora. Éstos comienzan la liga este mismo domingo a las 16:45 horas en La Molineta ante el Alfaro.