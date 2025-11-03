Una derrota que devuelve el pesimismo en torno al Basconia

Peru Olazabal Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:04 Comenta Compartir

Lejos de ser un punto de inflexión, la primera victoria ante el Náxara (2-0) resultó ser solo un pequeño oasis en el desierto que está atravesando el Basconia en Segunda Federación. Y es que el cuadro basauritarra cayó estrepitosamente este pasado domingo frente al Beasain en un duelo de grandes urgencias. El conjunto vagonero, hasta recibir la visita a Loinaz de los gualdinegros, no conocía la victoria y era colista con solo dos puntos. No obstante, fue capaz de tumbar al tercer equipo del Athletic por 2-0 en un duelo directo en la lucha por la permanencia. La alegría por el triunfo anterior se borraba de un plumazo.

Ante el éxito cuajado contra el Náxara, Bittor Llopis decidió tocar el once inicial lo menos posible. El único cambio fue introducir a Ander Azpeleta por Gaizka Alboniga-Menor, que fue baja por una lesión en el tobillo. Por lo tanto, el Basconia salió de inicio con Simón García; Dani Pérez, David Osipov, Telmo Zarandona, Adrián Lekuna; Ander Ezpeleta, Javi Sola, Eneko Ellakuria; Ander Peciña, Igor Oyono y Unax Urzaiz. Éstos fueron capaces de conservar la igualdad durante la primera parte. Sin embargo, los guipuzcoanos lograron anotar dos dianas antes de que el técnico de los basauritarras moviera el banquillo.

El ex del Sestao River, Arenas o Gernika, Aritz Huete, estrenó el marcador en el minuto 55. Solo diez minutos después, Aitor Lorea convirtió el segundo desde el punto de penalti. Se perpetraba así una nueva derrota, que devuelve el pesimismo en torno a un Basconia que ha perdido cinco de sus últimos seis compromisos. Además, ha sido un resultado con efectos negativos en cuanto a lo clasificatorio. Los cachorros continúan en puestos de descenso. Caen de la decimoquinta a la decimosexta y antepenúltima plaza de la tabla, con los dos últimos, Beasain y Alfaro, pisándoles los talones, a un solo punto.

Permanencia a cinco puntos

Asimismo, la permanencia se ha alejado de manera considerable. Antes la tenían a solo dos puntos. Sin embargo, la victoria del Ejea sobre el Deportivo Alavés B (2-0) y el empate entre el Ebro y el Eibar B ha hecho que se haya alejado hasta los cinco puntos. Una distancia importante teniendo en cuenta que ya se ha cumplido más del primer cuarto de la temporada. El siguiente rival que tendrán enfrente será el recién descendido Real Unión, que visitará Artunduaga el próximo domingo a las 17.00 horas. El conjunto irundarra es un claro candidato al ascenso en horas bajas. Solo ha ganado uno de sus últimos seis encuentros. El resto han sido cuatro empates y una derrota.