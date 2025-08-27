Un contundente Amorebieta sigue adelante en Copa Federación

Fernando Romero Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:59 Comenta Compartir

El Amorebieta tiró de contundencia y efectividad para golear en el derbi comarcal al Gernika y proclamarse campeón de la fase autonómica de la Copa Federación. Fue un partido que los de Aitor Zulaika dominaron con bastante claridad y que pudo acabar con un marcador incluso más amplio, y en el que demostraron buenas hechuras en ataque pero todavía también aspectos en los que deben seguir mejorando. El triunfo sirve a los de Urritxe para colarse en el sorteo de la fase nacional de este torneo, que tendrá lugar el próximo miércoles a la una del mediodía.

Entró mejor al partido el Amorebieta, que se plantó bien en el irregular terreno de juego y negó espacios a un Gernika que apenas si pudo mantener el balón en sus pies. Los de Aitor Zulaika presionaban arriba y con orden, buscando robar alto para generar peligro. Así llegó su primera buena ocasión. Tras una buena circulación en el entorno de la frontal, Ceballos acabó mandando su disparo cruzado a córner.

Amorebieta Altamira, Castañeda (Mendibe, 77'), Entrecanales, Odei, Marouane (Reka, 65'), Ituarte, Arzalluz (Goie, 77'), Ceballos, Zorrilla (Etxaniz, 73'), Torrico (H. Rodríguez, 65') y Hernaiz. 3 - 1 Gernika San Nicolás, Asensio, Lorente, Berasaluze, Izan Gutiérrez (Baqué, 69'), Fruniz, Agirre (Oier Kortazar, 58'), Beñat (Manex, 58'), Paul Auzokoa, Unai Vélez (Arberas, 58') y Herri Torrontegi (Zugazaga, 69'). Goles: 1-0, min. 42: Torrico; 2-0, min. 47: Arzalluz; 3-0, min. 57: Zorrilla (pen.); 3-1, min. 87: Fruniz.

Ärbitro: Sergio Fontecha Márquez. Amonestó a Hodei Rodríguez por el Amorebieta; y a Gorka Agirre, Beñat Gómez, Berasaluze, Kortazar, Lorente por el Gernika.

Según avanzaba el partido, el Gernika pudo estirarse mínimamente, pero lo suficiente como para dar un par de sustos a la parroquia local. En el ecuador del primer acto, un centro chut de Unai Vélez se perdía junto a la base del palo. Lo mismo que el disparo lejano de Fruniz pasada ya la media hora.

El claro dominio del Amorebieta no se transformaba en ocasiones, lo que desesperó en ocasiones a un Zulaika que no paraba de dar órdenes a los suyos. El gol acabó llegando tras un grosero error de Ibai Asensio, quien en su intención de jugar atrás con los centrales le regaló el balón al prometedor Aitor Torrico. El joven atacante se fue sólo a por el portero y le picó por encima -pero flojo- la pelota, a punto de ser rebañada en línea de gol por Vélez.

Con los de la Villa Foral aún lamentándose por su fallo, a punto estuvo de llegar el segundo. Castañeda puso un muy buen centro desde la izquierda que Zorrilla cabeceó en primer palo al cuerpo del guardameta, que no la vio venir.

Tras el paso por vestuarios, el Amorebieta apenas tardó cuarenta segundos en dar un nuevo susto a los gernikarras, con Torrico exigiendo de nuevo a Gorka San Nicolás tras una buena contra. No se demoraría mucho más el segundo tanto azul. En el 47', Mikel Arzalluz mandaba el balón a la escuadra tras un centro mordido de Marouane que Ituarte dejó pasar en el área. El ariete no celebró el tanto ante su exequipo.

El conjunto zornotzarra siguió apretando en busca de la sentencia definitiva y la acabó encontrando antes de la hora de partido. El colegiado decretó penalti por un derribo a Torrico, una pena máxima que Zorrilla se encargó de transformar pese a que San Nicolás llegó a tocar el balón.

A partir de ahí, la final no tuvo mucha más historia. Los de Zulaika se limitaron a controlar la situación ante un Gernika que pudo recortar distancias en un par de ocasiones, pero sin tino. Lo logró ya en las postrimerías del encuentro, con un cabezazo elevado de Fruniz que sorprendió a Altamira para maquillar el marcador.