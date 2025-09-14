Clara derrota del Gernika en Utebo

Isaac Palacín Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:39 Comenta Compartir

Segundo partido de la temporada y segunda derrota para el Gernika en tierras aragonesas. El conjunto dirigido por Jabi González no fue capaz de plantar cara al Utebo, que fue superior, con dos goles en la primera parte y un tercero en el tiempo añadido cuando la escuadra vizcaína buscaba el empate tras el tanto de Baqué.

Utebo Chanza; Mario Álvarez (Salas, min. 86), Sanchís, Jorge Adán, Franc Mateu; Beitia (Alberca, min. 86), Camilo (César, min. 79); Pedrosa, Diego Suárez, Diego López (Bouba, min. 68); y Juan Delgado (Íñigo López, min. 68). 3 - 1 Gernika San Nicolás; Iker Bilbao (Arberas, min. 80), Berasaluce, Beñat Gómez, Kortazar; Auzokoa (Ibai Asensio, min. 72), Vélez (Agirre, min. 80), Fruniz, Izan; Herri (Zugazaga, min. 83) y Baqué. Árbitro: Masip Vidal (Comité catalán). Mostró tarjeta amarilla a Sanchís y Pedrosa, por los locales; y a Berasaluce, por el Gernika.

Goles: 1-0 Camilo (min. 11). 2-0 Sanchís (min.23). 2-1 Baqué (min. 60). 3-1 Bouba Barry (min. 92)

Campo: Santa Ana. 900 espectadores.

La primera posesión del partido fue para el conjunto gernikarra, que empezó con cierta intensidad y mostrándose superior a su adversario. Atacaba sobre todo por la banda derecha y, aunque las intentonas no eran demasiado convincentes, ya cerca del minuto cinco obligó al guardameta local Chanza a intervenir por primera vez.

A partir de ese momento inicial, el dominio del partido pasó a ser del Utebo. Los locales se adueñaron de la posesión y comenzaron a acercarse al área gernikarra, hasta que en el minuto once un centro de Diego Suárez desde la izquierda terminó con un remate a bocajarro de Camilo que batió a San Nicolás. El gol sentó mal al conjunto de Jabi González, que apenas supo reponerse mientras el Utebo continuaba generando ocasiones de gol.

En el minuto 16 de partido Pedrosa marcó con un disparo lejano a la salida de un córner. El colegiado lo anuló por falta previa, pero el segundo gol de los locales no tardó en llegar. En el minuto 23, Diego López metió un pase en profundidad que controló sobre la línea de fondo Mario Álvarez. El lateral superó con un regate la marca de Iker Bilbao y, con un pase de la muerte, asistió a Sanchís para el 2-0.

El partido se ponía muy complicado para el Gernika, que apenas se acercaba a la portería rival. Solamente una volea desde la frontal del área de Baqué pudo suponer algo de peligro, aunque el disparo se marchó por encima del larguero.

En la segunda parte el equipo gernikarra salió algo mejor que en la primera. Los ataques del Utebo ya no le suponían tanto peligro y los pupilos de Jabi González comenzaron a acercarse a la portería rival. Tanto fue así que, en el minuto 60, una internada de Herri por la izquierda terminó con el balón en la frontal del área pequeña. Baqué recogió el esférico y, con un potente disparo, superó a Chanza para acortar distancias en el marcador. El gol le dio fuerzas y pudo empatar con una peligrosa ocasión de Herri que quedó anulada por fuera de juego.

Ante el dominio rival, el entrenador del Utebo, Juan Carlos Beltrán, comenzó a meter piernas frescas en el terreno de juego. Con los cambios el conjunto aragonés recuperó la posesión y, con ello, el dominio del partido. A partir del minuto 80, de hecho, las ocasiones volvieron a ser para los locales, que acabaron marcando un tercer tanto con un contraataque de Bouba en el minuto 92 que significó el fin del partido. Toca mejorar para un Gernika aún sin puntuar tras las dos primeras jornadas.

Temas

Gernika