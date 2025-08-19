«Tenemos un bonito reto contra el Sestao River», afirma Zulaika

Fernando Romero Martes, 19 de agosto 2025, 19:48 Comenta Compartir

Dos compañeros de viaje como serán este curso el Amorebieta y el Sestao River se verán por primera vez las caras en partido oficial este miércoles a las 19:00h en Las Llanas. Será en las semifinales de la fase autonómica de la Copa Federación, y servirá de prueba de nivel para ver cómo andan de preparación tanto azules como verdinegros a falta de tres semanas para que arranque la liga.

Desde el bando zornotzarra, su técnico Aitor Zulaika define este encuentro como «un reto bonito, en una competición oficial y ante un rival de entidad». «Somos conscientes de ello y se lo he hecho saber a los jugadores», apuntilla el titular del banquillo de Urritxe.

«Esta quinta semana de trabajo es más ambiciosa por diferentes cosas. Queremos seguir trabajando los conceptos futbolísticos, los conceptos de grupo… para hacer piña y para hacer muchas cosas», relata Zulaika. «No cambian muchas cosas, pero sí que nos acercamos al inicio de liga y vamos aumentando el volumen de trabajo. Por eso cada vez tienen más importancia los entrenamientos y los partidos», detalla.

En este sentido, apunta que a estas alturas de pretemporada «los jugadores ya se sienten luchando por el puesto, por su ubicación, y eso es importante porque supone riqueza y viveza para el equipo».

Aitor Zulaika se alegra también por poder contar ya con la última incorporación del Amorebieta, el mediocentro marroquí Marouane Sennouni, quien podría contar ya con sus primeros minutos en Las Llanas. Su llegada sirve para reforzar una medular hasta ahora muy mermada de efectivos y que a obligado a Zulaika a estar improvisando un poco sobre la marcha, como él mismo reconoce. «Estábamos inventando mediocampistas», admite. «Y la gente que ha jugado ahí lo ha hecho muy bien, pero uno no puede estar siempre inventando. Eso tiene que ser una excepción, no la norma».