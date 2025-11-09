El Basconia cae por la mínima frente al Real Unión en Artunduaga Basconia 0 - 1 Real Unión

El Basconia cayó este domingo por la mínima frente al Real Unióln en Artunduaga y sigue en puestos de descenso. Los guipuzcoanos firmaron una mejor primera parte y dispusieron de la ocasión más claras en la botas de Tellechea, cuyo disparo raso lo detuvo Simón con una gran intervención y envió el balón a córner.

Basconia Simón, Larrea, Arredondo (Ander, m. 84), M. Goñi (D. Fernández, m.84), Ellakuria, Peciña (Igor Oyono, m. 65), Lekuna (Quintero, m. 84), Belategi, Javi Sola, Pérez Llorens, Zarandona (Älex Carril, m. 74). 0 - 1 Real Unión Unión: Emery, Fontán (Labaka, m. 72), Mateo (Louakima, m. 72), Molina, García, Arruti, Tellechea (Mustapha, m. 79), Carrillo, Miguélez (Laken, m. 66), Soroeta (David, m. 79), De la Mata.

Tras la reanudación, los anfitriones dieron un paso al frente para ganar protagonismo y consiguieron igualar las fuerzas hasta que, a falta de un cuarto de hora para la conclusión, Tellechea puso un centro raso al área que Laken remató completamente solo para anotar el primer y único tanto.

A partir de ahí, el Unión se replegó con orden ante

